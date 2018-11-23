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      Голос Америки. Як американці штурмували магазини у "Чорну п'ятницю"

      Голос Америки 132 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – американці після святкування Дня подяки одразу ж відправились у торгові центри, аби як тільки відчиняться двері поринути у покупки за зниженими цінами. Однак, експерти зазначили, що громадяни США все більше віддають перевагу онлайн-покупкам.

      Також у випуску:

      Українці в США вшановують пам'ять жертв штучного голоду в Україні 1932-33 років.

      День подяки на згарищі: за що вдячні тисячі каліфорнійців, які втратили свої будинки в лісових пожежах?

      Теги: Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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