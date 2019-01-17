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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Голос Америки: Як Facebook та Instagram зупинили російську кампанію з пропаганди проти України

      Голос Америки 143

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – соціальні мережі Facebook та Instagram зупинили кампанію з дезінформації та пропаганди. Одна з операцій була спрямована на Україну.

      Також у випуску:

      27-й день урядового закриття у США – закінчення не видно: президент США і лідери демократів продовжують взаємні звинувачення.

      Трамп відмовив голові Палати представників США Ненсі Пелосі у використанні державного літака.

      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Дональд Трамп Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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