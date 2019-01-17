Голос Америки: Як Facebook та Instagram зупинили російську кампанію з пропаганди проти України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – соціальні мережі Facebook та Instagram зупинили кампанію з дезінформації та пропаганди. Одна з операцій була спрямована на Україну.

Також у випуску: 27-й день урядового закриття у США – закінчення не видно: президент США і лідери демократів продовжують взаємні звинувачення. Трамп відмовив голові Палати представників США Ненсі Пелосі у використанні державного літака.