Голос Америки: Як Facebook та Instagram зупинили російську кампанію з пропаганди проти України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – соціальні мережі Facebook та Instagram зупинили кампанію з дезінформації та пропаганди. Одна з операцій була спрямована на Україну.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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