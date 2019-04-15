Голос Америки: Як і скільки американці платять податку державі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 15 квітня у США – це останній день, коли громадяни можуть подати свої податкові декларації за минулий рік. Американцям доводиться доплачувати державі гроші, які вони не сплатили протягом року, але й буває таке, коли держава повертає "зайве".

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