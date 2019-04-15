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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Як і скільки американці платять податку державі

      Голос Америки 109 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 15 квітня у США – це останній день, коли громадяни можуть подати свої податкові декларації за минулий рік. Американцям доводиться доплачувати державі гроші, які вони не сплатили протягом року, але й буває таке, коли держава повертає "зайве".

      Також у випуску:

      Скільки грошей кампанія Трампа, у першому кварталі, зібрала на переобрання його президентом у 2020 році.

      На президентських виборах у США балотуватиметься 37-річний гей Пітер Буттиджич.

      У США відбувся показ української стрічки "Людина з табуретом".

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      Теги: Голос Америки Новини США Гроші Податки
      Джерело: 24 канал
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