00:16
7 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, 6 березня
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, 6 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Голос Америки: Як іноземні інвестори відреагували на зміни в українському уряді

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – зміни в українському уряді же похитнули ринок українських облігацій. На це звертають увагу іноземні інвестори. Вони стурбовані змінами в Кабміні до завершення переговорів з МВФ. На тлі падіння світових ринків це спонукає іноземців, які раніше активно купували українські державні облігації, забирати кошти з України, – говорить фінансист США Нік Стедміллер.

      Також у випуску

      Скандальна заява Шмигаля про постачання води до Криму.

      На Раді безпеки ООН українська делегація презентувала оновлену базу даних щодо порушення прав людини в Криму, які не були зафіксовані в попередніх резолюціях. Йдеться про порушення прав вірян Української православної церкви, примусове переміщення засуджених кримських татар, призов на військову службу, переселення росіян в Крим, а також мілітаризацію освіти.

       

      Сніжана Бабкіна розповіла про стан сина в реанімації: Почав їсти
      6 березня
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Інвестиції 24 Голос Америки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 6 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      6 березня , 23:00 Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты
      Іван Яковина
      6 березня , 22:16 Головні новини 6 березня: "коронавірус в Раді", вода для Криму
      Вероніка Климська
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      6 березня , 22:00 Хто перший кине в мене камінь?
      Дмитро Кулеба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук