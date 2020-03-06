Голос Америки: Як іноземні інвестори відреагували на зміни в українському уряді

У свіжому випуску "Голосу Америки" – зміни в українському уряді же похитнули ринок українських облігацій. На це звертають увагу іноземні інвестори. Вони стурбовані змінами в Кабміні до завершення переговорів з МВФ. На тлі падіння світових ринків це спонукає іноземців, які раніше активно купували українські державні облігації, забирати кошти з України, – говорить фінансист США Нік Стедміллер.

Також у випуску Скандальна заява Шмигаля про постачання води до Криму. На Раді безпеки ООН українська делегація презентувала оновлену базу даних щодо порушення прав людини в Криму, які не були зафіксовані в попередніх резолюціях. Йдеться про порушення прав вірян Української православної церкви, примусове переміщення засуджених кримських татар, призов на військову службу, переселення росіян в Крим, а також мілітаризацію освіти.