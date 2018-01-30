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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Голос Америки. Як "кремлівський список" США вплине на Україну

Голос Америки 23:26, 30 січня 508 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – експерт Атлантичної ради США Андрій Піонтковський пояснив, що всі члени політбюро Путіна фігурують "кремлівському" списку, відтак вважаються ворогами США. Цей документ буде стримувати їх у політичних рішеннях, зокрема, в українському конфлікті. Ескалація на Донбасі, на думку експерта, виключена взагалі.

Також у випуску:

Міністерство фінансів США анонсували нові санкції проти російських чиновників.

Реакція Володимира Путіна на "кремлівський список".

Петро Порошенко подякував Вашингтону за можливе посилення санкцій проти РФ.

Теги: Новини України Новини США Санкції Новини Росії Володимир Путін Голос Америки Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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