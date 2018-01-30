Голос Америки. Як "кремлівський список" США вплине на Україну
Голос Америки 23:26, 30 січня 508 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – експерт Атлантичної ради США Андрій Піонтковський пояснив, що всі члени політбюро Путіна фігурують "кремлівському" списку, відтак вважаються ворогами США. Цей документ буде стримувати їх у політичних рішеннях, зокрема, в українському конфлікті. Ескалація на Донбасі, на думку експерта, виключена взагалі.
Також у випуску:
Міністерство фінансів США анонсували нові санкції проти російських чиновників.
Реакція Володимира Путіна на "кремлівський список".
Петро Порошенко подякував Вашингтону за можливе посилення санкцій проти РФ.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Перед поданням у Конгрес у "кремлівський список" внесли значні зміни до переліку осіб, – співавторсьогодні, 09:00
-
Головні новини 30 січня: назвали винного за збиття Boeing-777, розкішний відпочинок Луценківсьогодні, 08:00
-
"Кремлівська доповідь" США: як і коли список подіє на оточення Путінасьогодні, 07:01
Коментарі
Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка14 серпня 2017 , 18:19
Путін виступив з лицемірною заявою щодо України15 жовтня 2017 , 10:59
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії9 жовтня 2017 , 23:39
Голос Америки. Про що у Європі попередили Порошенка8 грудня 2017 , 23:26
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна6 вересня 2017 , 00:42