Голос Америки: Як нові санкції проти РФ вплинуть на енергетику США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – сьогодні нові американські санкції обговорювали експерти аналітичного центру "Атлантичної ради" у Вашингтоні. Сам санкційний законопроект під назвою "Захист американської безпеки від кремлівської агресії" був зареєстрований в сенаті ще у лютому 2019 року.

Також у випуску: Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на уряд Куби. Громадські активісти заявили про гендерну нерівність щодо пам'яток архітектури у США.

Джерело: 24 канал