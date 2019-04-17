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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Як нові санкції проти РФ вплинуть на енергетику США

      Голос Америки 85 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – сьогодні нові американські санкції обговорювали експерти аналітичного центру "Атлантичної ради" у Вашингтоні. Сам санкційний законопроект під назвою "Захист американської безпеки від кремлівської агресії" був зареєстрований в сенаті ще у лютому 2019 року.

      Також у випуску:

      Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на уряд Куби.

      Громадські активісти заявили про гендерну нерівність щодо пам'яток архітектури у США.

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      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США Санкції Енергетика
      Джерело: 24 канал
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