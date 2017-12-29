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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Як Нью-Йорк готується до святкування Нового року: спуск скляної кулі

Голос Америки 00:50, сьогодні 179 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – точної ціни головної прикраси міста в період новорічних свят не вказують, проте є чутки, що куля коштує в районі 1 мільйона доларів.

Також у випуску:

Що американці бажають собі та всьому світові.

Теги: США Голос Америки Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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