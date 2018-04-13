Голос Америки. Як прокоментували розвиток подій у Сирії на Раді Безпеки ООН

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні ради Безпеки заявила, що у США та Європи є докази застосування хімічної зброї в Сирії , а Росія винна в тому, що не запобігла атаці.

Також у випуску: Активісти за підтримки діаспори зініціювали створення психологічної реабілітації для жінок-військових, які брали участь у бойових діях на Сході України.