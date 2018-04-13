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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Голос Америки. Як прокоментували розвиток подій у Сирії на Раді Безпеки ООН

Голос Америки 62 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні ради Безпеки заявила, що у США та Європи є докази застосування хімічної зброї в Сирії , а Росія винна в тому, що не запобігла атаці.

Також у випуску:

Активісти за підтримки діаспори зініціювали створення психологічної реабілітації для жінок-військових, які брали участь у бойових діях на Сході України.

Теги: Голос Америки Новини США Новини Росії Війна у Сирії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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