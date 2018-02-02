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Голос Америки. Як США допоможе українцям стати прискіпливішими до ЗМІ

Голос Америки 23:31, 2 лютого 250 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Міносвіти планує вчити українських школярів медіаграмотності. У кількох школах України запустили новий пілотний проект за підтримки американського посольства.

Також у випуску:

Посол США в ООН Ніккі Гейлі пояснила республіканцям, що Росія залишається супротивником. В якості прикладу деструктивної ролі Кремля у світі вона навела його нелегальну окупацію українських територій та згадала про постачання США новітньої зброї Україні.

Теги: Новини України Новини США ООН Голос Америки Міністерство освіти та науки України Освіта Медіа
Джерело: 24 Канал
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