Голос Америки. Як США допоможе українцям стати прискіпливішими до ЗМІ

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Міносвіти планує вчити українських школярів медіаграмотності. У кількох школах України запустили новий пілотний проект за підтримки американського посольства.

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Посол США в ООН Ніккі Гейлі пояснила республіканцям, що Росія залишається супротивником. В якості прикладу деструктивної ролі Кремля у світі вона навела його нелегальну окупацію українських територій та згадала про постачання США новітньої зброї Україні.