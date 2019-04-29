Голос Америки: Як студенти з України втілили в життя успішний стартап у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – випускники Київського національного університету виїхали у США та успішно втілили в життя стартап. Він не лише створив робочі місця в Україні, але й допомагає американцям не чекати в ресторанах, поки їм принесуть замовлення.
Також у випуску:
Дональд Трамп наказав Міністерству внутрішніх справ розробити шляхи зменшити кількість відвідувачів, які залишаються у США із простроченою візою.
Джерело: 24 канал
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