Голос Америки: Як студенти з України втілили в життя успішний стартап у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – випускники Київського національного університету виїхали у США та успішно втілили в життя стартап. Він не лише створив робочі місця в Україні, але й допомагає американцям не чекати в ресторанах, поки їм принесуть замовлення.

Також у випуску: Дональд Трамп наказав Міністерству внутрішніх справ розробити шляхи зменшити кількість відвідувачів, які залишаються у США із простроченою візою.

Джерело: 24 канал