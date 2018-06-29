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Голос Америки. Як Трамп відреагував на найгірший в історії США напад на журналістів

Голос Америки 99 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп прокоментував жахливий напад на редакцію: "Вбивство в штаті Меріленд шокувало свідомість нашої нації та наповнило серця печаллю".

Також у випуску:

Сенатори називають зустріч між президентами США та Росії у Гельсінкі 16 липня насміханням над історією.

SpaceX відправив на МКС "колобка", який дає поради, висловлює співчуття космонавтам та літає.

 

Теги: Жертви Голос Америки Дональд Трамп журналісти Новини США
Джерело: 24 канал
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