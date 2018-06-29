Голос Америки. Як Трамп відреагував на найгірший в історії США напад на журналістів

Голос Америки. Як Трамп відреагував на найгірший в історії США напад на журналістівГолос Америки 99 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп прокоментував жахливий напад на редакцію: "Вбивство в штаті Меріленд шокувало свідомість нашої нації та наповнило серця печаллю".
Також у випуску:
Сенатори називають зустріч між президентами США та Росії у Гельсінкі 16 липня насміханням над історією.
SpaceX відправив на МКС "колобка", який дає поради, висловлює співчуття космонавтам та літає.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі