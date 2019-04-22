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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Голос Америки: Як у майбутньому розвиватимуться відносини між Україною та США

      Голос Америки 120 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з фактичною перемогою на президентських виборах. Він заявив, що Штати і надалі будуть співпрацювати з Україною та підтримувати її суверенітет.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України.

      Міжнародні спостерігачі заявили, що другий тур президентських виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам.

      Яка реформа підживить економіку вже сьогодні – експерт.

      Що говорять українці, які проживають у США, про перемогу Зеленського.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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