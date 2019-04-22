Голос Америки: Як у майбутньому розвиватимуться відносини між Україною та США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з фактичною перемогою на президентських виборах. Він заявив, що Штати і надалі будуть співпрацювати з Україною та підтримувати її суверенітет.

Також у випуску: Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України. Міжнародні спостерігачі заявили, що другий тур президентських виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам. Яка реформа підживить економіку вже сьогодні – експерт. Що говорять українці, які проживають у США, про перемогу Зеленського.

Джерело: 24 канал