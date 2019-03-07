Голос Америки: Як у США відреагували на те, що Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти
У свіжому випуску "Голосу Америки" – на світлинах з супутника видно, що на місці випробування міжконтинентальних ракет у Північній Кореї проводять ремонтні роботи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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