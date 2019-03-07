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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Голос Америки: Як у США відреагували на те, що Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти

      Голос Америки 11 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – на світлинах з супутника видно, що на місці випробування міжконтинентальних ракет у Північній Кореї проводять ремонтні роботи.

      Також у випуску:

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      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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