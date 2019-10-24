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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Голос Америки: Як Україні використати підвищену увагу у США на свою користь

      Голос Америки 8 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти розповіли, як розслідування у Вашингтоні впливає на підтримку США України та чи може Київ скористатися цією кризою на свою користь.

      Також у випуску:

      Найсвіжіші деталі у межах процедури імпічменту у США.

      Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків.

      Чому до боротьби із лісовими пожежами залучають кіз?

      blog_ava
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      Теги: Голос Америки
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