Голос Америки: Як Україні використати підвищену увагу у США на свою користь

У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти розповіли, як розслідування у Вашингтоні впливає на підтримку США України та чи може Київ скористатися цією кризою на свою користь.

Також у випуску: Найсвіжіші деталі у межах процедури імпічменту у США. Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків. Чому до боротьби із лісовими пожежами залучають кіз?