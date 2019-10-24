Голос Америки: Як Україні використати підвищену увагу у США на свою користь
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти розповіли, як розслідування у Вашингтоні впливає на підтримку США України та чи може Київ скористатися цією кризою на свою користь.
Також у випуску:
Найсвіжіші деталі у межах процедури імпічменту у США.
Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків.
Чому до боротьби із лісовими пожежами залучають кіз?
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