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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Голос Америки: Як українські науковці розробили революційний спосіб лікування раку

      Голос Америки 234 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Портленді подружжя українських науковців розробили речовину, яка знаходить ракові клітини та допомагає ліквідувати їх. Наразі вдалося успішно випробувати технологію на щурах, а у майбутньому дослідники планують розпочати практику на онкохворих людях.

      Також у випуску:

      Сполучені Штати тимчасово зупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через те, що Росія не виконує свої зобов'язання.

      Теги: Здоров'я Голос Америки Онкозахворювання Новини США
      Джерело: 24 канал
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