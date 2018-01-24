Голос Америки. Як відреагували творці стрічки "Смерть Сталіна" на заборону фільму в Росії
Голос Америки 22:32, 24 січня 518 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у Росії заборонили для показу фільм про Сталіна – комедійну сатиру Армандо Іаннуччі "Смерть Сталіна", який висміює боротьбу за владу в Кремлі після смерті комуністичного диктатора.
Також у випуску:
Державний секретар США Рекс Тіллерсон переговорив з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним у Парижі.
Колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес розповів, якою має бути місія ООН на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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