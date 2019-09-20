Голос Америки: Як влине на зустріч Зеленського і Трампа скандал у США, в епіцентрі якого Україна

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна опинилася в епіцентрі політичного скандалу у США. Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що інформатор (ім'я не розголошують) подав скаргу на ім'я генерального інспектора розвідки США про те, що Трамп давав якісь спеціальні обіцянки світовим лідерам, що можуть бути порушенням закону. Як це може вплинути на зустріч Зеленського з Трампом – у "Голосі Америки".

Також у випуску: Як американські економісти оцінюють економіку України. Протести проти кліматичних змін: що кажуть активісти на марші у столиці США. У Вашингтоні відкрили меморіал, пошкоджений землетрусом у 2011.

Джерело: 24 канал