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      Голос Америки: Як влине на зустріч Зеленського і Трампа скандал у США, в епіцентрі якого Україна

      Голос Америки 290 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна опинилася в епіцентрі політичного скандалу у США. Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що інформатор (ім'я не розголошують) подав скаргу на ім'я генерального інспектора розвідки США про те, що Трамп давав якісь спеціальні обіцянки світовим лідерам, що можуть бути порушенням закону. Як це може вплинути на зустріч Зеленського з Трампом – у "Голосі Америки".

      Також у випуску:

      Як американські економісти оцінюють економіку України. 

      Протести проти кліматичних змін: що кажуть активісти на марші у столиці США.

      У Вашингтоні відкрили меморіал, пошкоджений землетрусом у 2011.

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      20 вересня
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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Володимир Зеленський Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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