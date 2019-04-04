Голос Америки: Як західні оглядачі кажуть про можливі дебати між Зеленським і Порошенко
У свіжому випуску "Голосу Америки" – західні ЗМІ різко висловлюються щодо президентських дебатів в Україні. Експерти вважають, що така надмірна показовість зашкодить рейтингам обох кандидатів.
Також у випуску:
Які запитання кияни хотіли б поставити кандидатам у президенти.
Результати саміту Альянсу в Вашингтоні.
Джерело: 24 канал
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