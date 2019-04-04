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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Голос Америки: Як західні оглядачі кажуть про можливі дебати між Зеленським і Порошенко

      Голос Америки 390 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – західні ЗМІ різко висловлюються щодо президентських дебатів в Україні. Експерти вважають, що така надмірна показовість зашкодить рейтингам обох кандидатів.

      Також у випуску:

      Які запитання кияни хотіли б поставити кандидатам у президенти.

      Результати саміту Альянсу в Вашингтоні.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      4 квітня
      6892
      Теги: Новини України Новини політики Голос Америки Новини США Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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