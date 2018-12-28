Голос Америки: Як жителі Нью-Йорка сприйняли вибух на станції за наступ прибульців
У свіжому випуску "Голосу Америки" – небо над Нью-Йорком стало блакитно-синім через вибух трансформатора. Незабаром пожежу вдалося ліквідувати, а електроенергію відновили. Проте багато мешканців, побачивши незвичний колір неба, заговорили про вторгнення прибульців.
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Джерело: 24 канал
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