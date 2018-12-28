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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Голос Америки: Як жителі Нью-Йорка сприйняли вибух на станції за наступ прибульців

      Голос Америки 126 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – небо над Нью-Йорком стало блакитно-синім через вибух трансформатора. Незабаром пожежу вдалося ліквідувати, а електроенергію відновили. Проте багато мешканців, побачивши незвичний колір неба, заговорили про вторгнення прибульців.

      Також у випуску:

      Потужна заметіль порушила автомобільне та авіасполучення у центральних американських штатах.

      Українська душа американського музики – як майстер музичних інструментів дізнався про своє коріння. 

      Теги: Новини США Нью-Йорк Пожежа Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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