Голос Америки: Як жителі Нью-Йорка сприйняли вибух на станції за наступ прибульців

У свіжому випуску "Голосу Америки" – небо над Нью-Йорком стало блакитно-синім через вибух трансформатора. Незабаром пожежу вдалося ліквідувати, а електроенергію відновили. Проте багато мешканців, побачивши незвичний колір неба, заговорили про вторгнення прибульців.

Також у випуску: Потужна заметіль порушила автомобільне та авіасполучення у центральних американських штатах. Українська душа американського музики – як майстер музичних інструментів дізнався про своє коріння.