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      Голос Америки: Як зупинити торговельну війну між найбільшими економіками світу – США та Китаю

      Голос Америки 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – представники США повідомляють про прогрес у переговорах з Китаєм, які можуть зупинити торговельну війну між найбільшими економіками світу. Головні спірні питання: захист інтелектуальної власності та збільшення обсягів постачання американських товарів до Китаю. У разі зриву перемовин Вашингтон погрожує утримувати мита на китайські товари, які завозять до США.

      Також у випуску:

      Американський уряд не працює уже 18-й день: президент та Конгрес далі не можуть узгодити бюджет країни.

      Держсекретар США поїхав у тур країнами Близького Сходу: у центрі перемовин – боротьба з терористами Ісламської держави й стримування поширення впливу Ірану в регіоні.

      У Лас-Вегасі відкрилась найбільша щорічна технологічна виставка CES, де зазвичай представляють найсучасніші та трендові світові розробки: шоу 2019 року присвячене новітнім засобам зв'язку.

      Теги: Голос Америки Новини США Китай
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 8 січня
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