Голос Америки: Як зупинити торговельну війну між найбільшими економіками світу – США та Китаю

У свіжому випуску "Голосу Америки" – представники США повідомляють про прогрес у переговорах з Китаєм, які можуть зупинити торговельну війну між найбільшими економіками світу. Головні спірні питання: захист інтелектуальної власності та збільшення обсягів постачання американських товарів до Китаю. У разі зриву перемовин Вашингтон погрожує утримувати мита на китайські товари, які завозять до США.

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