Голос Америки. Які кроки робить Конгрес, аби не допустити втручання Росії у вибори
У свіжому випуску Голос Америки – у Конгресі США наполягають на тому, що голові Кремля Володимиру Путіну довіряти не можна. Всі мають бути готові, що Росія може втрутитися у вибори знову.
Також у випуску:
Трамп заявив, що не віддавав нічого на переговорах з Путіним.
Як представники силових відомств зібралися, аби розробити спільну мову спецзв’язку, передачі та аналізу даних.
Джерело: 24 канал
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