Голос Америки. Які кроки робить Конгрес, аби не допустити втручання Росії у вибори

У свіжому випуску Голос Америки – у Конгресі США наполягають на тому, що голові Кремля Володимиру Путіну довіряти не можна. Всі мають бути готові, що Росія може втрутитися у вибори знову.

Також у випуску: Трамп заявив, що не віддавав нічого на переговорах з Путіним. Як представники силових відомств зібралися, аби розробити спільну мову спецзв’язку, передачі та аналізу даних.