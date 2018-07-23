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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Голос Америки. Які кроки робить Конгрес, аби не допустити втручання Росії у вибори

Голос Америки 46 Читать новость на русском

У свіжому випуску Голос Америки – у Конгресі США наполягають на тому, що голові Кремля Володимиру Путіну довіряти не можна. Всі мають бути готові, що Росія може втрутитися у вибори знову.

Також у випуску:

Трамп заявив, що не віддавав нічого на переговорах з Путіним. 

Як представники силових відомств зібралися, аби розробити спільну мову спецзв’язку, передачі та аналізу даних.

Теги: Голос Америки Новини США Новини Росії Розлучення Путіна Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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