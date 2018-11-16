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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Голос Америки. Які обіцянки дали політики США на форумі в пам'ять роковин Голодомору

      Голос Америки 74 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – в американській неурядовій організації The Hеritage Foundation відбувся форумі пам'яті 85-х роковин Голодомору, де говорили про важливість історичної пам'яті та про злочини радянського режиму. Американські політики обіцяли підтримувати Україну в її боротьбі за вільне майбутнє. Нещодавно Сенат США ухвалив резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українців.

      Також у випуску:

      В США з Києва прибула делегація представників Адміністрації президента, міністерства закордонних справ для участі в заходах, присвячених партнерству Україна – США.

      Зимовий шторм на сході та пожежі на заході США, на вихідних – метеоритний дощ.

       

       

      Теги: Новини України Новини США Новини політики Голос Америки Історія Голодомор
      Джерело: 24 канал
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