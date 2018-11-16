Голос Америки. Які обіцянки дали політики США на форумі в пам'ять роковин Голодомору
У свіжому випуску "Голос Америки" – в американській неурядовій організації The Hеritage Foundation відбувся форумі пам'яті 85-х роковин Голодомору, де говорили про важливість історичної пам'яті та про злочини радянського режиму. Американські політики обіцяли підтримувати Україну в її боротьбі за вільне майбутнє. Нещодавно Сенат США ухвалив резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українців.
Також у випуску:
В США з Києва прибула делегація представників Адміністрації президента, міністерства закордонних справ для участі в заходах, присвячених партнерству Україна – США.
Зимовий шторм на сході та пожежі на заході США, на вихідних – метеоритний дощ.
Джерело: 24 канал
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