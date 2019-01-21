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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Голос Америки: Які прикрі наслідки приніс потужний циклон, який зчинив справжній хаос у США

      Голос Америки 83 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – потужний арктичний циклон накрив половину штатів. В деяких з них намело до півметра снігу. На дорогах хаос, в аваріях загинуло щонайменше 6 осіб. Десятки тисяч американців залишились без світла.

      Також у випуску:

      31-й день урядового "шатдауну" – республіканці й демократи не хочуть домовлятись.

      Як відзначають День Мартіна Лютера Кінга у США?

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      Теги: Голос Америки Новини США Погода
      Джерело: 24 канал
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