Голос Америки: Які прикрі наслідки приніс потужний циклон, який зчинив справжній хаос у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – потужний арктичний циклон накрив половину штатів. В деяких з них намело до півметра снігу. На дорогах хаос, в аваріях загинуло щонайменше 6 осіб. Десятки тисяч американців залишились без світла.
Також у випуску:
31-й день урядового "шатдауну" – республіканці й демократи не хочуть домовлятись.
Як відзначають День Мартіна Лютера Кінга у США?
Як виникає "криваве суперлуння"?
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі