Голос Америки. Якими здобутками хизувався Дональд Трамп у Давосі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі став одним з найочікуваніших. Трамп похизувався своїми успіхами в економіці та запевнив, що для іноземних інвесторів наразі найкращий час для ведення бізнесу у Сполучених Штатах.

Також у випуску: Президент України провів ряд важливих зустрічей у Давосі. У Білому домі оприлюднили свій проект міграційного законодавства.