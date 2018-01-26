Голос Америки. Якими здобутками хизувався Дональд Трамп у Давосі
Голос Америки 23:25, 26 січня 260 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі став одним з найочікуваніших. Трамп похизувався своїми успіхами в економіці та запевнив, що для іноземних інвесторів наразі найкращий час для ведення бізнесу у Сполучених Штатах.
Також у випуску:
Президент України провів ряд важливих зустрічей у Давосі.
У Білому домі оприлюднили свій проект міграційного законодавства.
Джерело: 24 Канал
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