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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Голос Америки. Якими здобутками хизувався Дональд Трамп у Давосі

Голос Америки 23:25, 26 січня 260 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі став одним з найочікуваніших. Трамп похизувався своїми успіхами в економіці та запевнив, що для іноземних інвесторів наразі найкращий час для ведення бізнесу у Сполучених Штатах.

Також у випуску:

Президент України провів ряд важливих зустрічей у Давосі.

У Білому домі оприлюднили свій проект міграційного законодавства.

Теги: Новини США Дональд Трамп Давос Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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