Голос Америки. Якою буде відповідь країн Заходу на агресію РФ в Азовському морі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг не дав чіткої відповіді на заклик Петра Порошенка надіслати в Азовське море кораблі НАТО. Після нападу РФ на українські кораблі Дональд Трамп відмінив офіційну зустріч з Володимиром Путіном. А у Twitter він розкритикував ЄС за те, що Брюссель не виконує зобов'язання по внесках у воєнно-політичний блок.

Також у випуску: Агресія Росії в Азовському морі та війна з Грузією стали основними темами на саміті G20 в Аргентині.