Голос Америки: Юрист Трампа зустрінеться із Зеленським
У свіжому випуску "Голосу Америки" – юрист Руді Джуліані прилетить до Києва, щоб переконати керівництво України продовжити розслідування, які можуть бути корисними для Дональда Трампа. Його також цікавить участь колишнього віце-президента Джо Байдена в бізнесі одного з українських олігархів.
Також у випуску:
Які мають бути перші кроки Зеленського на посаді президента.
Як Україні захищатись від гібридної війни.
Джерело: 24 канал
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