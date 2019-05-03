Голос Америки: Заступник міністра охорони здоров’я США поділився досвідом, як зупинити кір
У свіжому випуску "Голосу Америки" – в ексклюзивному інтерв'ю заступник міністра охорони здоров’я США Брет Джира оцінив зусилля українського МОЗу та поділився американським досвідом, як зупинити кір.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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