Голос Америки: Зеленський заявив, що в Росії є сили, які хочуть звільнення українських моряків

У свіжому випуску "Голосу Америки" – доля українських моряків, які перебувають в ув'язненні в Росії, одна із тем розмови президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. В Росії, на думку президента, є сили, які хочуть цього звільнення. Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання кореспондентки "Голосу Америки".

Також у випуску: Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. З ким ще заплановані зустрічі у президента України – дивіться у програмі.

Джерело: 24 канал