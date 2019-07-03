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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Зеленський заявив, що в Росії є сили, які хочуть звільнення українських моряків

      Голос Америки 88 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – доля українських моряків, які перебувають в ув'язненні в Росії, одна із тем розмови президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. В Росії, на думку президента, є сили, які хочуть цього звільнення. Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання кореспондентки "Голосу Америки".

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

      З ким ще заплановані зустрічі у президента України – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Немає флоту – немає моря, – помічниця командувача Військово-Морських сил України
      2 липня
      2930
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голос Америки Канада
      Джерело: 24 канал
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