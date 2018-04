Голос країни 8 сезон 10 випуск: відверте зізнання Зіанджі та різка критика Джамали

Десятий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 1 квітня о 21:00. Джамала, Потап та Сергій Бабкін вже визначились зі складом своїх команд після "боїв". Сьогодні вокалістів-учасників чекав третій етап – "нокаути", під час яких вони мали лише один шанс на продовження у шоу.

За умовами шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники перейшли до нокаутів – останнього етапу перед прямими ефірами, які стартують з 15 квітня. До нокаутів потрапили 34 учасники – по 9 у кожні команді зіркового тренера. Під час нокаутів визначиться – хто з них потрапить до прямих ефірів.

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Олена Луценко

Розпочинає нокаути команда Сергія Бабкіна. Олена Луценко, якій ближчі по духу народні пісні, вийшла на сцену із хітом Deep Purple. Дівчині дуже сподобалось кардинальне вокальне перевтілення. Сергій посадив її на перше крісло.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олена Луценко – "Smoke on the water"

Дмитро Стоян

Випробувати свої сили у нокаутах вийшов учасник, якого Сергій Бабкін "вкрав" під час перших вокальних боїв – Дмитро Стоян. Хітом MONATIK він просто "розірвав" слухачів.

Тіна не стримала емоцій – в захваті від виконання, вона йому віддає перше місце. Джамала б віддала хлопцю друге місце, бо в Олени був потужніший вокал. Бабкін таки вирішив посадити його на друге місце.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Дмитро Стоян – "То от чего без ума"

Олександр Чекмарьов

Більшість учасників команди Бабкіна вважають Олександра Чекмарьова своїм головним суперником. Усі відзначили його проникливість та професіоналізм. Він виконав легендарну пісню The Beatles. Сергій посадив його на друге місце, таким чином Дмитро Стоян посунувся на третє крісло.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олександр Чекмарьов – "Yesterday"

Юрій Каналош

У команді Юрія Каналоша називають зухвалим, емоційним і прирівнюють до Майкла Джексона. Під час нокаутів він виконав пісню Bruno Mars. Джамала і Потап віддали б йому 4 місце, а Сергій Бабкін посадив на 3 місце. Таким чином, на четверте крісло сів Дмитро Стоян.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Юрій Каналош – "Grenade"

Анастасія Мацуцька

Анастасія Мацуцька вирішила помирити Сергія Бабкіна і Тіну Кароль, тож заспівала пісню Тіни "У неба попросим". Тіна утрималась від коментарів щодо виконання. Сергій посадив її на 3 крісло. Таким чином, шоу покинув Дмитро Стоян, а Юрій Каналош пересів на 4 крісло.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Анастасія Мацуцька – "У неба попросим"

Дмитро Самко

Дмитро Самко вирішив підкорити тренерів та глядачів піснею Володимира Висоцького. Тіна відзначила, що для неї це найкращий виступ і віддала б хлопцю 1 крісло, Потап – третє, а Сергій посадив Дмитра на друге. Таким чином, шоу покинув Юрій Каналош.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Дмитро Самко – "Парус"

Марія Хурсенко

Донька відомого композитора Марія Хурсенко виконала найромантичніший хіт усіх часів. Зіркові тренери утримались від коментарів, а Сергій Бабкін вирішив одразу відправити дівчину додому, не садивши її на стілець. Тож Марія Хурсенко покинула шоу.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Марія Хурсенко – "My Heart Will Go On"

Роман Набожняк

Боротьба стає все більш напруженою. Роман Набожняк виконав пісню "Океану Ельзи", на яку зробив власне аранджування. Сергій Бабкін посадив його на 4 крісло, таким чином, шоу покинула Анастасія Мацуцька.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Роман Набожняк – "Стіна"

Валентин Біленький

Останнім з команди Бабкіна вийшов на сцену етектрик Валентин Біленький. Він так розчулив тренерів, що всі одноголосно підтримали його кандидатуру, щоб він потрапив у прямі ефіри.

Сергій залишив Валентина, тож шоу покинув ветеран АТО Роман Нарожняк.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Валентин Біленький – "All i Want"

Микола Серезітінов

Далі у бій за місце в прямому ефірі розпочинає команда Потапа. Першим на головну вокальну сцену країни вийшов Микола Серезітінов із хітом Justin Timberlake. Потап посадив хлопця на перше місце.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Микола Серезітінов – "Say Something"

Віолетта Литвиненко

Наступною виборювати місце у прямих ефірах вийшла Віолетта Литвиненко. Учасниця виконала "Черемшину" у балканській версії. Потап був вражений, тож дівчина сіла на перший стілець.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Віолетта Литвиненко – "Черемшина"

Роман П'ясецький

Роман П'ясецький вийшов на сцену з хітом "Bruno Mars". Джамала навіть підспівувала хлопцю і подякувала йому за настрій. Але вокально хлопець не допрацював. Тіна порадила дати хлопцю шанс. Тож Потап вирішив запропонувати Роману сісти на четвертий стілець або покинути шоу. Хлопець вирішив вчепитись за шанс і заяняти крісло.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Роман П'ясецький – "That`s What I Like"

Микита Трондін

Микита Трондін виконав пісню-сповідь SAM SMITH. Джамала помітила важкий стан хлопця – йому ще з самого початку пісні хоітлось заплакати, але він, як чоловік, доспівав до кінця. Потап посадив Микиту на перше крісло.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Микита Трондін – "Him"

Вікторія Ільчишена

Вікторія Ільчишена виконала популярний хіт KAZKA. Її цікаве виконання відзначили Джамала і Тіна. Потапу теж сподобалось виконання також, але він її посадив на третій стілець. Шоу покинув Роман П'ясецький.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Вікторія Ільчишена – "Свята"

Даниїл Фельдман

Даніїл Фельдман, якого Потап "вкрав" на вокальних боях та подарував йому шанс на участь в шоу, приголомшив Сергія Бабкіна, у команді якого він до того був. Сергій порадив Потапу посадити Даниїла на друге крісло, але Потап посадив його на четверте.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Даниїл Фельдман – "Whatever It Takes"

Србуі Сргсян

Наступною підкорювати головну вокальну сцену країни вийшла Србуі Сргсян з піснею Czesław Niemen. Своїм потужним виступом вона зачарувала Сергія Бабкіна, Джамала вдзначила, що це було не так потужно, як інші рази. Потап віддав дівчині перше місце. Даниїл Фельдман покинув "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Србуі Сргсян – "Dziwny jest ten swiat"

Оксана Чорна

Вибороти місце в прямих ефірах хоче й Оксана Чорна. Дівчина виконала запальну пісню Zara Larson. Та Потап не запросив її на жодне крісло, чимало глядачів у залі розплакались через таке рішення. Приголомшена була і Джамала.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Оксана Чорна – "Ain`t My Fault"

Зіанджа

Зіанджа виконала пісню Наталі Могилевської. Тіна і Джамала були зачаровані її щемливим виконанням, Джа запропонувала її посадити на друге крісло. Потап так і вчинив, та шоу покинула Вікторія Ільчишина.

"Такі люди, як я, все життя живуть у страху. Участю у "Голосі" хочу дати їм надію на те, що прийде час, коли вони вийдуть на вулицю і відчують себе вільними, матимуть змогу відкрито виявляти свої почуття та насолоджуватися життям. Виступ у "нокаутах" для мене є сповіддю, адже ця пісня написана мною. Сьогодні я переписала текст, який відображає моє життя, адже хотіла розказати свою правду", – відверто зізналась Зіанджа.

Голос країни 8 сезон 10 випуск дивитись онлайн: нокаути – Зіанджа – "Исцелена"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 10 випуск зіркові тренери втратили ще 10 учасників, які назавжди покинули проект.

З команди Сергія Бабкіна покинули шоу Дмитро Стоян, Юрій Каналош, Марія Хурсенко, Анастасія Мацуцька та Роман Набожняк.

У прямі ефіри з ним йдуть Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Дмитро Самко та Валентин Біленький.

Потап попрощався з такими учасниками: Роман П'ясецький, Микола Серезітінов, Даниїл Фельдман, Вікторія Ільчишена та Оксана Чорна.

У прямі ефіри з команди Потапа потрапляють Србуі Сргсян, Микита Трондін, Віолетта Литвиненко та Зіанджа.

Далі на учасників чекають жорстокі нокаути. Наступний 11 випуск відбудеться у неділю, 8 квітня. За місця у прямому ефірі боротимуться учасники з команд Тіни Кароль та Джамали.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також брав участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стала суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні.

Потап (Олексій Потапенко) – український продюсер та поп- і реп-виконавець. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Потап бере участь у проекті вже вчетверте. Також він кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти".