Голос країни 8 сезон 6 випуск: донька Хурсенка, екс-учасниця гурту Mirami та Камалія

За умовами 8 сезону шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники спочатку повинні пройти відбір під назвою "сліпі прослуховування". Однак, у новому сезоні на учасників шоу чекають нові правила – вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж повинен покинути сцену без спілкування із зірковими тренерами.

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Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Олександр Ільвахін

Першим підкорити сцену передостанніх сліпих випробувань вийшов 20-річний Олександр Ільвахін з Одеси. Хлопець вивчає оперну партію "Фігаро" в музичній академії, удень грає в театрі, ввечері викладає вокал дітям і вечір він проводить у нічному клубі, граючи рок.

Він все життя мріяв стати співаком, через що прийшов на проект "Голос країни" 8 сезон. Його зовсім не юний голос підкорив серця двох суддів – Потапа і Сергія Бабкіна. Але хлопець вирішив піти у команду Сергія Бабкіна.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олександр Ільвахін​ – "Nothing else matters"

Анастасія Сирцова

22-річна дівчина з міста Волноваха Донецької області не хоче все життя бути фітнес-тренером. Анастасія Сирцова дуже переживала перед виходом на сцену, тому що завжди мріяла поділитися своїми пісня і творчістю перед всім світом.

На її голос повернувся тренер Потап, який відразу і забрав у свою команду.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Сирцова – "Lean On"

Віктор Данюк

24-річний хлопець з Житомирщини за своє молоде життя вже пережив багато випробувань. Віктор нещодавно поборов онкологічне захворювання і планує не втратити жодної хвилини життя.

Тому він вирішив присвятити своє життя музиці та стати відомим співаком. Його "бархатний" голос завоював серце вимогливої Тіни Кароль, яка забрала його у свою команду.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Віктор Данюк – "Кохання"

Марія Хурсенко

Однією з найбільших несподіванок 6 випуску "Голос країни" стала донька легендарного українського композитора та співака В'ячеслава Хурсенка. Марії було 19 років, коли не стало її батька.

Вона мріє продовжити шлях тата і завоювати серця всіх українців своїм дзвінким голосом. Вона виконала знамениту пісню В'ячеслава "На острові чекання". Ліричне виконння композиції змогло повернути аж три суддівських крісла – Потапа, Джамали і Сергія Бабкіна. Але Марія вирішила обрати за наставника Сергія.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марія Хурсенко – "На острові чекання"

Дар'я Шевченко

22-річна луганчанка Дар'я Шевченко, яка представляє тепер місто Дніпро, вирішила вийти на сцену, щоб через 10 років ще раз побачити Зіанджу. Як виявилось, коли Зіанджа ще була Борисом Апрелем, вона була у нього неймовірно закохана.

Сьогодні вона хотіла звернутись до нього та зізнатись Зіанджі у своїх почуттях. Але жодне суддівське крісло на її виконання не повернулось.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дар'я Шевченко – "Addicted to you"

Даниїл Фельдман

Молодий учасник "сліпих прослуховувань" Даниїл Фельдман з Києва з дитинства любив співати, але часто через це страждав. Ще в школі через його спів його часто били. Однак сьогодні він вирішив довести всім про свій талант.

Для цього 18-річний хлопець обрав композицію його улюбленої групи "Twenty One Pilots", які надихнули його розвинути власну творчість. На його голос повернувся Сергій Бабкін, який і забрав до себе Даниїла в команду.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Даниїл Фельдман – "Heathens"

Надія Боднарук

Молода дівчина Надія Боднарук з Верховини разом зі своїм коханим створила гурт, який перекладає на музику вірші відомих українських поетів. Але після двох років стосунків, хлопець місяць тому відправився у Німеччину і просить її поїхати до нього.

Дівчина ж не знає, чи залишити свої амбіції тут і поїхати в іншу країну, чи залишитись і продовжити кар'єру. За її словами, якщо хтось повернеться на її голос, тоді так і визначиться її доля. І її сподівання збулись, – до неї повернулась Тіна Кароль.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Надія Боднарук – "Nentori"

Аліна Русинова

Педагог з музики прийшла на проект "Голос країни", щоб створити власну кар'єру виконавиці. Але неочікувано перед "сліпими прослуховуваннями" вона захворіла на важку ангіну.

Вона до останнього сумнівалась, чи виходити на сцену, але все ж наважилась. І її запальне виконання пісні змогло повернути крісло Потапа.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Аліна Русинова – "I got you"

Дмитро Стоян

Молодий хлопець з міста Кропивницький називає себе хорошим чарівником музики. Дмитро працює в дитячому театрі, тому що саме діти надихають його творити добро, а це добро він вкладає у музику.

Паралельно хлопець займається музикою зі своїм гуртом. Але як більшість творчих людей хоче розпочати свою кар'єру. І йому перший крок вдався – до нього повернулось крісло Тіни Кароль.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дмитро Стоян – "Kiss"

Софія Кіструга

Молода виконавиця Софія Кіструга здобула освіту журналіста, але вже давно вирішила зайнятись кар'єрою в музичній індустрії. Близько 3 років вона була учасницею жіночого гурту "Mirami", але прагнула зайнятись сольною кар'єрою.

На її проникливий голос повернулось крісло Джамали, через що вона пішла в команду співачки.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Софія Кіструга – "Не дощ"

Єлизавета Байрак

Дівчина з Херсону Ліза Байрак як і всі учасники проекту все життя намагалась реалізувати на проекті "Голос країни". Одним з її натхненників став український співак LAUD, з яким вона навчалась в одному інституті.

На її голос неочікувано повернулось аж три суддівських крісла – Джамала, Тіна Кароль і Потап. Але Ліза обрала за наставника виконавицю Тіну Кароль.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Єлизавета Байрак – "Symphony"

Марта Рак

16-річна дівчина з Львівщини стоїть на порозі важкого вибору. В 11 класі школи вона повинна визначитись з майбутньою професією. Марта вірить, що заповітне крісло повернеться до неї і це стане початком її щасливого майбутнього.

І це сталось! Суддя, повернення якої найбільше чекала, все ж відгукнулась на її голос. Тіна Кароль неочікувано здійснила її мрію і забрала до себе в підопічні. Таким чином суддя першою закрила свою команду виконавців.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марта Рак – "Пристрасть"

Камалія

Фінальна учасниця "сліпих прослуховувань" 6 випуску шоу вразила весь зал глядачів своєю присутністю. Українська співачка Камалія, яка також нещодавно брала участь в телевізійному проекті "Танці з зірками", вирішила підкорити не лише найкращі сцени України, а й сцену проекту "Голос країни".

На її заворожуючий голос повернулось аж три суддівських крісла – Потапа, Джамали і Сергія Бабкіна. Вони аж ніяк не очікували побачити перед собою артистку. Зірка просто вирішила заспівати на проекті, але не залишитись на ньому. Тому вона ефектно закрила прослуховування 6 випуску "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Камалія – "Чорнії брови, карії очі"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 6 випуск зіркові тренери набрали 11 нових учасників.

Сергій Бабкін тепер має ще 3 учасника – Олександр Ільвахін, Марія Хурсенко та Даниїл Фельдман.

У команді Джамали – Софія Кіструга.

А в Потапа – Анастасія Сирцова та Аліна Русинова

Тіна Кароль обрала собі наступних учасників – Віктор Данюк, Надія Боднарук, Дмитро Стоян, Єлизавета Байрак і Марта Рак. Таким чином, артистка закрила команду своїх підопічних.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також візьме участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стане суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні. Джамала також вдруге сяде в червоне крісло проекту "Голос країни" як зірковий тренер.

Потап (Олексій Потапенко) – український поп- і реп-виконавець, а також відомий продюсер. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Для Потата участь в проекті стане вже четвертою. Потап також кілька сезонів поспіль був зоряним тренером проекту "Голос. Діти".