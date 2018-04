Голос країни 8 сезон 11 випуск: запеклі нокаути Тіни Кароль та шокуючі вердикти Джамали

Одинадцятий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 8 квітня о 21:00. Джамала, Потап та Сергій Бабкін вже визначились зі складом своїх команд після "боїв". Сьогодні вокалістів-учасників команд Джамали та Тіни чекав третій етап – "нокаути", під час яких вони мали лише один шанс на продовження у шоу.

За умовами шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники перейшли до нокаутів – останнього етапу перед прямими ефірами, які стартують з 15 квітня. До нокаутів потрапили 34 учасники – по 9 у кожній команді зіркового тренера. Під час першої частини нокаутів Потап та Сергій Бабкін визначилися – хто з їхніх учасників потрапив до прямих ефірів. На черзі – команди Джамали та Тіни Кароль.

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Анна Трінчер

Справжня зірка українського серіалу "Школа" та учасниця команди Джамали першою вийшла поборотися в нокаутах. Анна заспівала хіт "Там де ми є", чим справді запалила публіку. Судді залишились задоволеними виступом, а сама Джамала посадила її на перший стілець.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Анна Трінчер – "Там де ми є"

Анрі Болквадзе

Впевнений у собі хлопець Анрі другим вийшов на сцену та виконав композицію "Attention". Анрі під час нокаутів не зміг вразити всіх суддів, а особливо – наставницю Джамалу. Через брак "танцювальності і музичності" вона одразу ж вигнала Анрі зі своєї команди.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Анрі Болквадзе – "Attention"

Козак Сіромаха

Справжній козак проекту Сіромаха третім вийшов запалювати музичне шоу. Для свого виступу чоловік разом з Джамалою обрав реп-хіт "Монах". Незвичне амплуа козака неочікувано вразило всіх присутніх на шоу. Але після великих сумнівів Джамали вона все ж посадила його на друге крісло.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Козак Сіромаха – "Монах"

Арсен Вітрецький

Неспокійний та дуже загадковий учасник команди Джамали наступним вийшов під час нокаутів. Арсен виконав ліричну композицію "Gangsta" та зачарував усіх жінок в залі. Захопленими і залишились судді, через що Джамала посадила його на друге крісло, посунувши козака Сіромаху на третє крісло.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Арсен Вітрецький – "Gangsta"

Адріана Шевчук

Дівчина під час підготувань до шоу кілька разів боролась із симптомами грипу, але все ж змогла підготуватись до нокаутів. Підопічна Джамали виконала "Антарктиду". Її неодноразово називають "українською Адель" і недарма, оскільки вона виправдала сподівання Джамали. Вона посадила дівчину на третє крісло, вкотре посунувши козака Сіромаху на ризиковане четверте місце.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Адріана Шевчук – "Антарктида"

Ксенія Брідж

Екстравагатна жінка Ксенія достатньо впевнена у своїх вокальних даних, через що спокійно та легко виконала хіт "You Know I'm No Good". Запальна учасниця проекту справді підкорила Потапа та Сергія Бабкіна і навіть вимогливу Джамалу. Співачка відправила її на четверте крісло, через що, на жаль, козак Сіромаха покинув проект.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Ксенія Брідж – "You Know I'm No Good​"

Христина Храмова

Драйвова Христина, яка раніше була підопічною Сергія Бабкіна, але через "крадіжку" Джамали стала учасницею нової команди співачки, наступною доводила своє право на участь в прямих ефірах проекту. Вона виконала пісню "What about us". Після довгих роздумів Джамала посадила вокалістку на четверте крісло, назавжди посунувши самовпевнену Ксенію Брідж з музичного проекту.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Христина Храмова – "What about us"

Олексій Левкович

Хлопець-бариста, який все життя мріяв співати, крок за кроком підкорює проект. Під час нокаутів він виконав пісню "Пробач". Ліричне виконання хіта Сергія Бабкіна зачарувало всіх суддів та глядачів. Джамала раптово вирішила вигнати Олексія з музичного проекту. Своїм рішенням співачка шокувала всіх.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олексій Левкович – "Пробач"

Ірина Федишин

Одна з найяскравіших постатей проекту – українська співачка Ірина Федишин – останньою вийшла з команди Джамали на сцену проекту. Під час нокаутів вона заспівала ніжну українську пісню "Вибачай". Дещо новий образ та чуттєве виконання учасниці проекту сподобалось суддям, але Джамала вирішила дати шанс іншим вокалістам, через що вигнала Ірину з проекту "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Ірина Федишин – "Вибачай"

Мері Надемо

Тепер настав час для учасників команди Тіни Кароль. Українська співачка першою на нокаути викликала ефіопську вокалістку Мері Надемо. Дівчина виконала пісню "Love on the brain", яка одразу ж закохала суддів та глядачів своїм голосом. Таким чином Мері завоювала перше крісло.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Мері Надемо – "Love on the brain"

Олексій Баклан

Чарівний екс-учасник команди Потапа, а тепер – підопічний Тіни Кароль через її "крадіжку", вийшов на сцену другим. Олексій виконав потужний хіт "River", через що вкотре завоював прихильність присутніх на шоу. Тіна Кароль запросила хлопця на другий стілець.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олексій Баклан – "River"

Катерина Сєвєрова

Юна дівчина Катерина у свої 17 хоче довести всім, що вона заслуговує перемоги на дорослому музичному проекті. Учасниця команди Тіни виконала українську народну пісню "Цвіте терен". Чарівну Катю у день її народження Кароль вирішила винагородити першим стільцем.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Катерина Сєвєрова – "Цвіте терен"

Марта Рак

Зворушлива школярка Марта впевнено крокує до власної мети та перемоги на проекті. Під час нокаутів Марта заспівала композицію "Freedom", чим здивувала присутніх досить ефектним і незвичним виконанням та новим сценічним образом. За старання дівчини Тіна запропонувала їй четверте крісло.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Марта Рак – "Freedom"

Nude Voices

Незвичне тріо виконавців "Nude Voices", які часто різко сперечаються під час репетицій з Тіною Кароль, вийшли на сцену наступними. Учасники, в складі якого перебуває син Таїсії Повалій – Денис, виконали хіт "Never gonna give you up". Незважаючи на те, що Денис забув слова композиції, Тіна вирішила дати шанс вокалістам та одразу посадила їх на перше крісло. Всі вокалісти одразу ж посунулись на одне місце "вправо".

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Nude Voices – "Never gonna give you up​"

Василь Демчук

Дуже впевнений у собі хлопець Василь не боїться конкурентів. Цього разу під час нокаутів він виконав композицію "Pillowtalk". Цікавий тембр голосу учасника "припав до душі" суддям, навіть сама Тіна не очікувала такого виконання від Василя. Співачка вирішила посидити його на друге крісло, через що Олексій Баклан автоматично "вилетів" із шоу.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Василь Демчук – "Pillowtalk​"

Альона Карась

Ефектна Альона з перших нот запалила публіку. Учасниця команди Тіни Кароль на сцені виконала попурі з пісень Stevie Wonder. Виступ дійсно запам'ятався своєю неординарністю, тому Тіна беззаперечно посадила її на перший стілець. Таким чином Мері Надемо назавжди покинула проект "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Альона Карась – "Попурі​"

Михайло Сосунов

Відомий учасник проекту "Ліга сміху" давно мріє заявити себе у музичному шоу-бізнесі. На сцені нокаутів Михайло зовсім по-новому виконав композицію гурту "Океан Ельзи" "Коли навколо ні душі". І Тіна Кароль знову шокувала всіх – вона подарувала Михайлу перше крісло, а для юної Катерини Сєвєрової проект цього року завершився.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Михайло Сосунов – "Коли навколо ні душі"

Андрій Рибарчук

Секс-символ проекту "Голос країни" Андрій став останнім з команди Тіни Кароль, який вийшов на сцену під час нокаутів. Хлопець виконав хіт "Dancing on my own". Ніжний голос та лірична пісня вразили усіх присутніх у залі. Тіна Кароль залишила його на проекті, а Василь Демчук взамін покидає шоу назавжди.

Голос країни 8 сезон 11 випуск дивитись онлайн: нокаути – Андрій Рибарчук – "Dancing on my own"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 11 випуск зіркові тренери Джамала і Тіна Кароль втратили ще 10 учасників, які назавжди покинули проект.

Команду Джамали покинули такі учасники: Андрій Болквадзе, козак Сіромаха, Ксенія Брідж, Олексій Левкович та Ірина Федишин.

У прямі ефіри з Джа потрапляють: Анна Трінчер, Арсен Вітрецький, Адріана Шевчук та Христина Храмова.

Тіна Кароль попрощалась з такими учасниками: Мері Надемо, Олексій Баклан, Катерина Сєвєрова, Марта Рак і Василь Демчук.

У прямі ефіри вона йде з такими учасниками: Михайло Сосунов, "Nude Voices", Альона Карась та Андрій Рибарчук.

У прямі ефіри з Сергієм Бабкіним йдуть Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Дмитро Самко та Валентин Біленький.

У прямі ефіри з команди Потапа потрапляють Србуі Сргсян, Микита Трондін, Віолетта Литвиненко та Зіанджа.

Далі на учасників чекають прямі ефіри. Наступний 12 випуск відбудеться у неділю, 15 квітня.

