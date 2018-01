Голос країни 8 сезон 1 випуск: дівчина-трансгендер Зіанджа та заплакані Джамала і Тіна Кароль

Перший випуск нового восьмого сезону вокального проекту "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 28 січня о 21:00. Зіркові тренери під час першого кастингу "сліпих прослуховувань" розпочали пошук унікальних голосів.

За умовами шоу "Голос країни" 8 сезон, на учасників спершу чекають "сліпі прослуховування": тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Натиснувши кнопку, зірковий тренер розвертає своє крісло до учасника, таким чином запрошуючи вокаліста до своєї команди.

Однак, у восьмому сезоні на учасників шоу очікують нові жорсткі правила: вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж покине сцену без спілкування із зірковими тренерами.

На головній сцені проекту також з’явиться рекордна кількість зірок українського шоу-бізнесу, які спробують свої сили в якості учасників. Крім того, на глядачів чекає нова сучасна декорація: тепер на сцену учасники будуть підніматися на спеціальному ліфті.

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Вадим Яценко

Першим на сцену у 8 сезоні "Голосу країни" вийшов Вадим Яценко. Юнак родом з села Потік. У свої 23 роки він вже диригує хором. Але Вадим хоче реалізувати себе не лише як диригент хору, але як і вокаліст. Нажаль, хлопець першим відчув нововведення шоу – до нього не розвернувся жоден з зіркових тренерів. Тож вони навіть не поспілкувались зі співаком.

Дмитро Хвостенко

Дмитро Хвостенко родом зі Львова. Йому 20 років і Голос для нього є можливістю познайомитись з зірками, які стоять біля витоків шоу-бізнесу. Другого учасника також спіткала невдача – пісня не зачепила тренерів. Та Дмитро не розгубився, він підійшов познайомитись з Джамалою, Сергієм Бабкіним, Потапом та Тіною Кароль. Тіну, зокрема, здивувала його наглість.

Дмитро Самко

Дмитро Самко родом з села Бережниця Рівненської області. Він монтує декорації для вистав у київському театрі. Але це не його, Дмитро хоче бути музикантом. Він першим у 8 сезоні зумів розвернути усіх чотирьох тренерів. Дмитро хоча й співав пісню Тіну Кароль, все ж обрав команду Сергія Бабкіна.

Олена Гарась

Олена родом з Криму, але вже тривалий час живе у Києві. Вона є вокалісткою у кавер-гурті "Carte Blanche", який часто виступає на розігріві у відомих виконавців, зокрема Джамали, Івана Дорна та інших. Вона пише музику, але отримує багато критики, яка підірвала її віру в себе.

Тож у проекті Олена хоче знайти себе і зрозуміти – чи достойна бути самостійною і індивідуальною співачкою. З перших акордів дівчина розвернула своїм вокалом Сергія та Джамалу. До закінчення виступу не втримались ще й Тіна та Потап. Олена обрала команду Тіни Кароль.

Олег Яновський та Георгій Коновальчук

24-річний Олег Яновський та його друг 20-річний Георгій Коновальчук приїхали на шоу з Вінниці. Саме тут, на "Голосі", хлопці сподівались, що з'явиться новий дует класних хлопців, який нарешті придумає собі назву. Але вони не змогли розвернути жодного зіркового крісла.

Нікіта Трондін

17-річний Микита Трондін приїхав на кастинг з Дніпра. Він також брав участь у "Голосі. Діти" 2 сезон. Хлопець мріє стати відомим артистом, і для цього докладає усіх зусиль. І "Голос" йому для цього зараз дуже потрібен. Півтора роки тому у нього померла матір – у неї діагностували рак шлунку.

Через трагічну історію не стримали сліз Тіна та Джамала. Своїм незвичним вокалом Микита розвернув Потапа та Сергія Бабкіна. Тренером Микити став Потап.

Маріанна Лагетко

Наступною на сцену вийшла 27-річна Маріанна Лагетко з міста Одеса. Вона працює в караоке-клубі адміністратором. Хотіла в команду Потапа, але жоден тренер не повернувся.

Арсен Вітрецький

20-річний Арсен Вітрецький опановує у Івано-Франківську фах стоматолога, але ніколи ним себе не бачив. До нього розвернулись Джамала, Потап і Сергій Бабкін. Арсен вирішив піти до Джамали, ставши першим її підопічним.

Христина Храмова

27-річна Христина Храмова народилась і живе в Києві. Дівчина працює у декількох пабах одночасно і за вечір може заспівати більше, ніж 60 пісень. Вона задоволена своєю роботою, але паби для неї стали затісні. Тож вона хоче вийти за рамки і йти далі – збирати великі концертні зали та стадіони. Початок непоганий – вона розвернула до себе Джамалу і Сергія, і саме останній став її тренером.

Зіанджа

Зіанджа – 27-річна дівчина-трансгендер. 10 років тому вона була відома під іменем Борис Апрель. 10 років не виходила на сцену і не співала. За цей час вона отримала кілька вищих освіт, зокрема, економічну, працювала у США та Азії. За цей довгий період у неї з'явився страх до сцени. Вона розвернула усіх тренерів, але обрала команду Потапа.

Олена Луценко

20-річна Олена Луценко з міста Біла Церква хоче стати гордістю для своєї родини. На шоу вона хоче показати душу України, так, щоб від її співу у слухачів йшли "мурахи" по шкірі. Неймовірно сильною піснею Олена не лише розвернула тренерів, а й довела до сліз Джамалу. Але щасливчиком неймовірного таланту став Сергій Бабкін.

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 1 випуск зіркові тренери набрали 7 учасників.

Сергій Бабкін тепер має таких учасників – Дмитра Самка, Христину Храмову та Олену Луценко.

У команді Джамали – Арсен Вітрецький.

А в Потапа – Микита Трондін та Зіанджа.

Тіна Кароль обрала собі також одного учасника – Олену Гарась.

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також візьме участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стане суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні. Джамала також вдруге сяде в червоне крісло проекту "Голос країни" як зірковий тренер.

Потап (Олексій Потапенко) – український поп- і реп-виконавець, а також відомий продюсер. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Для Потата участь в проекті стане вже четвертою. Потап також кілька сезонів поспіль був зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".