Голос країни 8 сезон 2 випуск: "сестра" Юлії Тимошенко, Злата Огнєвіч та український "Джексон"

Другий випуск 8 сезону вокального проекту "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 4 лютого о 21:00. Джамала, Тіна Кароль, Потап та Сергій Бабкін під час другого кастингу "сліпих прослуховувань" доповнили свої команди новими незвичними голосами.

За умовами шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники спершу проходять відбір "сліпі прослуховування". Однак, у новому сезоні на учасників шоу чекають нові правила – вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж покидає сцену без спілкування із зірковими тренерами.

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Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Владислав Мпангу

Другий випуск Голосу країни 8 сезон відкрив колоритний 22-річний Владислав Мпангу з Києва. Ще в дитинстві він пообіцяв мамі, що стане відомим співаком. Окрім того, з хлопця постійно знущалися через його нехарактерну для України зовнішність. Він розвернув усіх тренерів, але найближчим по духу йому Потап.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Владислав Мпангу – "A Kiss to Build a Dream On"

Козак Сіромаха

Козак Сіромаха з Дніпра має трьох синів, яких виховує в козацькому дусі. Володіє шаблями, батогами і смачно готує. Але спів – його найсильніша сторона.

Тож він прийшов на проект, аби люди зацікавились козацькими піснями, бо у цих піснях справжній український нескорений дух і любов до України. Своїм проникливим виконанням він розвернув Тіну Кароль, Потапа, Сергія Бабкіна та Джамалу, обравши команду переможниці Євробачення-2016.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Козак Сіромаха – "Засвіт стали козаченьки"

Аліна Багінська

19-річна Аліна Багінська – двоюрідна сестра переможниці другого сезону "Голос Діти" Анастасії Багінської.

Дівчина постійно перебуває в тіні Насті, і дуже б їй хотілось бути окремою особистістю. Але прониклива пісня гурту "Кино" не достукалась до зіркових тренерів.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Аліна Багінська – "Гуппа крови"

Олексій Левкович

22-річний Олексій Левкович родом з Луганська, але через війну змушений був поїхати до Києва, тож своє життя почав, фактично, з нуля. Працює баристою у кав'ярні, але дуже мріє займатися музикою. В музиці всього навчився сам, і він впевнений, що має чим здивувати тренерів. Першою розвернулась Джамала, а далі – Сергій і Потап. Та Олексій обрав команду Джамали.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олексій Левкович – "Walk"

Михайло Сосунов

20-річний Михайло Сосунов брав участь у "Лізі сміху". І, мріючи співати, став заручником одного образу. Тож на "Голосі країни" він хоче показати себе справжнім і багатогранним. І йому це таки вдалось – Михайло підкорив усіх тренерів, пішовши у команду Тіни Кароль.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Михайло Сосунов – "Блюз"

Іван Ворон

35-річний Іван Ворон приїхав на шоу з Запоріжжя. У нього є дві пристрасті – музика і мотоцикли. Зокрема, він, як справжній байкер, самотужки зібрав близько десяти мотоциклів. На шоу він хоче показати, що рок – це класно. І йому вдалось розвернути Тіну Кароль.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Іван Ворон – "Улица роз"

Катерина Сєвєрова

16-річна Катерина Сєвєрова приїхала з міста Вознесенськ Миколаївської області. Дівчина важила 38 кілограмів після розриву з хлопцем – схудла на 12 кілограмів. Переборовши анорексію, вона йде до своєї мети, і мріє стати співачкою. До неї розвернулась першою Тіна, а на останніх хвилинах Джамала і Сергій. Команда Кароль поповнилася новим учасником.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Катерина Сєвєрова – "Зозуля"

Євген Щавлінський

20-річний Євген Щавлінський з Рівного. Але останні 2,5 роки їздить в США, де заробляє гроші на музичну діяльність в Україні. Бачить своє майбутнє тут, і хотів би розпочинати своє музичне життя саме в Україні. Але він не зміг розвернути до себе тренерів.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Євген Щавлінський – "Sing"

Вікторія Ільчишена



25-річна Вікторія Ільчишена з Вінниці – молода мама, яка виховує двох маленьких діточок. Вікторія хоче розбити стереотип, що молоді мами не можуть виділяти час на своє хоббі. Тож завдяки "Голосу країни" вона хоче реалізувати свою мрію.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Вікторія Ільчишена – "Грішна любов"

Тетяна Тимошенко

42-річна Тетяна Тимошенко викладає естрадний вокал дітям у школі в Києві. І більша частина репертуару – її власні пісні. Та, на жаль, ніхто не повернувся під її запальне виконання пісні. Тож чи справді – вона сестра Юлії Тимошенко, залишиться загадкою.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Тетяна Тимошенко – "Ядовитая"

Злата Огнєвіч

Відома українська співачка Злата Огнєвіч вирішила прийти на проект, щоб підтримати талановитих учасників та надихнути своїм виступом молодих виконавців з усіє країни. Своїм потужним виконанням вона приголомшила усіх чотирьох зіркових тренерів. І оскільки "Голос країни" – шоу, на якому можливо все, тож Злата не проти посидіти у кріслі тренера. Тож тепер у Потапа є радник – Злата Огнєвіч.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Злата Огнєвіч – "One Day"

Юрій Каналош

23-річний Юрій Каналош приїхав ша шоу з села Павлово Закарпатської області. Один в селі, хто співає. Працював три роки у Китаї.

Юрій хоче бути першим, хто вийде на світовий рівень і завоює для України найпрестижнішу у музичному світі нагороду "Греммі". Хлопець переконаний, що неодмінно цього досягне. До нього розвернулись Сергій Бабкін та Потап. Але хлопець обрав Сергія.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Юрій Каналош – "Iron Sky"

Валентин Біленький

22-річний Валентин Біленький родом з міста Вінниця. Навчається на енергетика, працює електриком. Ходить на вокал, і на шоу хоче довести, що він може бути артистом. До нього повернулись всі тренери, але він обрав команду Сергія Бабкіна.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Валентин Біленький – "Пробач"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 2 випуск зіркові тренери набрали 9 фіналістів.

Сергій Бабкін тепер має таких учасників – Юрія Каналоша та Валентина Біленького.

У команді Джамали – козак Сіромаха та Олексій Левкович.

А в Потапа – Владислав Мпангу та Вікторія Ільчишена. Окрім того, у Потапа є ще й помічниця – Злата Огнєвіч.

Тіна Кароль обрала собі наступних учасників – Михайла Сосунова, Івана Ворона та Катерину Сєвєрову.

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також візьме участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стане суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні. Джамала також вдруге сяде в червоне крісло проекту "Голос країни" як зірковий тренер.

Потап (Олексій Потапенко) – український поп- і реп-виконавець, а також відомий продюсер. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Для Потата участь в проекті стане вже четвертою. Потап також кілька сезонів поспіль був зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".