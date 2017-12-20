Оголошено дату восьмого сезону "Голосу країни" в Україні

Перший ефір "сліпих прослуховувань" нового восьмого сезону вокального шоу "Голос країни" глядачі побачать 28 січня.

Про це повідомляється на сайті 1+1.

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Тренерами "Голосу країни" 8 стануть переможниця Євробачення-2016 Джамала, музикант та актор Сергій Бабкін, шоумен і продюсер Потап та співачка Тіна Кароль.

Тренери "Голосу країни" 8

Незмінні ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катя Осадча.

Як зазначають організатори, у восьмому сезоні на учасників шоу очікують нові жорсткі правила: вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж покине сцену без спілкування з зірковими тренерами.

Також повідомляється, що на сцену проекту вийде рекордна кількість зірок українського шоу-бізнесу, які спробують свої сили у якості учасників. Окрім того, тепер на сцену учасники підійматимуться на спеціальному ліфті.