Голос країни 8: учасники команди Сергія Бабкіна

Вокальне шоу "Голос країни" 8 сезон знайшло всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у шоу. Зірковий тренер Сергій Бабкін сформував свою команду і і учасники вже цієї неділі 15 квітня боротимуться в прямих ефірах "Голосу".

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. У 7 випуску зіркові тренери проекту – Потап, Тіна Кароль, Джамала та Сергій Бабкін – остаточно зібрали свої команди, кожна з яких складається із 16 учасників. Після жорстких нокаутів у 10 випуску в команді Потапа залишилось остаточних 4 учасники, які змагатимуться у прямих ефірах.

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Голос країни 8 сезон: команда Сергія Бабкіна

У команду Сергія Бабкіна увійшли: Еріка Джейнс, Ольга Борин, Анастасія Мацуцька, Дмитро Самко, Христина Храмова, Олена Луценко, Юрій Каналош, Валентин Білєнький, Роман Набожняк, Зіновій Карач, Олександр Чекмарьов, Юлія Коловертних, Давид Стеблюк, Олександр Ільвахін, Марія Хурсенко і Данило Фельдман.

Під час перших вокальних боїв проект Голос країни 8 сезон наразі покинули 4 учасників з команди Бабкіна – Зіновій Карач, Ольга Борин, Еріка Джейнс та Давид Стеблюк.

Під час других вокальних боїв проект покинули ще один учасник – Олександр Ільвахін.

Під час нокаутів проект назавжди покинуло ще 5 учасників: Дмитро Стоян, Юрій Каналош, Марія Хурсенко, Анастасія Мацуцька та Роман Набожняк.

Отже, в прямих ефірах боротимуться такі 4 учасники: Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Дмитро Самко та Валентин Біленький.



Голос країни 8: команда Сергія Бабкіна

Еріка Джейнс – вибула

Вік: 22

Місто: Нижній Новгород

Усе дитинство Еріка провела на сцені, адже її батько музикант. Дівчина вміє грати на піаніно, гітарі, скрипці, перкусії, гармошці, укулеле. Співачка вирішила для себе, що стане успішною лише дякуючи своєму таланту, а не зовнішності.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Еріка Джейнс – "Love Yourself"

Ольга Борин – вибула

Вік: 21

Місто: Івано-Франківськ

Ольга навчається у продюсерському центрі на відділенні вокалу. У її житті з’явилася велика мрія після знайомства із MONATIKом. Оля хоче стати такою ж відомою та успішною співачкою, тому вирішила взяти участь у "Голосі країни".

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ольга Борин – "Не йди"

Анастасія Мацуцька – вибула

Вік: 18

Місто: Ізюм

Мама Насті сама виховує шістьох дітей. Аби допомогти своїй сім’ї та досягти кращого життя, дівчина прийшла на шоу "Голос країни". Настя вірить, що цей проект дасть їй поштовх, який допоможе здійснити мрію.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Мацуцька – "Очі на піску"

Дмитро Самко

Вік: 27

Місто: с. Бережниця (Рівненська обл.)

Дмитро прийшов на шоу "Голос країни", аби підкорити музичну сцену. Хлопець обрав для сліпих прослуховувань пісню "Перечекати" Тіни Кароль. Його проникливе виконання зачепило тренерів. Вони всі повернулися до виконавця, та Дмитро обрав команду Сергія Бабкіна. Хлопець працює монтувальником декорацій у театрі, хоча завжди сам мріяв виступати на театральній сцені.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дмитро Самко – "Перечекати"

Христина Храмова – вибула

Вік: 26

Місто: Київ

Христина з Києва прийшла на "Голос країни", аби знову повірити у себе та позбутися невпевненості. Адже довгий час дівчина вважала, що виступати в пабах та співати кавери на відомі пісні – це ї є її вершина. На зміни надихнув Христину її улюблений гурт – Radiohead. До дівчини обернулися двоє з тренерів, і вона потрапила до команди Сергія Бабкіна.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Христина Храмова – "Sex on fire"

Олена Луценко

Вік: 20

Місто: Біла Церква

20-річна Олена з Білої Церкви прийшла на "Голос країни", щоб прославити свою співочу родину та довести, що українці – талановита нація. Уся сім'я дівчини співає, хоча музичної освіти немає ні у кого. Батьки покладають великї надії на Олену. Неймовірний голос співачки змусив розвернутися усіх тренерів.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олена Луценко – "Колискова зорі"

Юрій Каналош – вибув

Вік: 23

Місто: с. Павлово (Закарпатська область)

Юрій народився у маленькому селі на Закарпатті. Він із дитинства любив співати та танцювати. Та навіть рідний батько не брав до уваги здібності сина, просив забути про них і знайти "нормальну роботу". Підтримує Юрія лише мама. На "Голосі" співак прагне показати, що звичайний хлопець із глибинки може досягнути успіху.​

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Юрій Каналош – "Iron Sky"

Валентин Біленький

Вік: 22

Місто: Вінниця

Валентин працює електромонтером на будівництві й левову частку зарплатні віддає на заняття вокалом. Він прийшов на кастинг "Голосу" вже вп’яте і заради того, щоб потрапити до проекту, схуднув на 16 кілограмів.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Валентин Біленький – "Пробач"

Роман Набожняк – вибув

Вік: 27

Місто: Київ

Роман працював у провідній IT-команії, мав власний гурт, але 2015 року звільнився з роботи й вирушив в АТО. Десять місяців провів на лінії зіткнення. Після повернення певний час був на психологічній реабілітації (через посттравматичний стресовий розлад), одружився і заснував свій невеликий бізнес Veterano Brownie. Тепер разом з іншими ветеранами АТО пече й продає брауні. Музика допомагає йому повернутися до мирного життя та розповісти про пережите. Роман прийшов на "Голос", щоб закликати людей цінувати та захищати свою країну.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Роман Набожняк – "Під облачком"

Зіновій Карач – вибув

Вік: 32

Місто: Львів

Батьки Зіновія були меломанами: коли він був маленьким, щовечора разом виконували під гітару популярні на той час пісні. Хлопець прийшов на проект, щоб заспівати для своєї дівчини, яка підтримує його і вірить, що одного дня його музику обов’язково оцінять. Також Зіновій створює ретро-кавери на сучасні хіти, вважаючи, що так вони звучать ліричніше.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Зіновій Карач – "Де би я"

Олександр Чекмарьов

Вік: 26

Місто: Одеса

Саша брав участь у "Голосі країни" у складі дуету "А17". Однак після проекту гурт розпався. На шоу Олександр познайомився з іншим учасником – П’єром Еделем, і захопився ведичною культурою. На "Голос країни-8" він повернувся "іншою людиною" і готовий будувати співочу кар’єру самостійно.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олександр Чекмарьов – "Starlight"

Юлія Коловертних – вибула

Вік: 25

Місто: Одеса

Юлія пише пісні та має власний гурт. Проте, щоб вижити, гурт має співати кавери, в яких, на думку дівчини, вона втрачає себе. Юля хоче, щоб на "Голосі" її помітили, адже мріє зайняти своє місце в українському шоу-бізнесі.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Юлія Коловертних – "Iron Sky"

Давид Стеблюк – вибув

Вік: 19

Місто: Березне

У рідному Березному Давида знають усі. Його часто запрошують як співака на свята. При цьому талановитого вокаліста запевняють, що простий хлопець ніколи не проб’ється на велику сцену. Давид прагне довести протилежне, адже "той, хто хоче, той робить".

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Давид Стеблюк – "Колискова"

Олександр Ільвахін – вибув

Вік: 20

Місто: Одеса

Олександр – людина-оркестр, яка живе сценою. Вранці він вивчає оперну партію "Фігаро" в музичній академії, удень грає в театрі, ввечері викладає вокал дітям і закінчує день у нічному клубі, граючи рок.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олександр Ільвахін – "Nothing Else Matters"

Марія Хурсенко – вибула

Вік: 27

Місто: Луцьк

Марія – донька відомого співака та композитора В’ячеслава Хурсенка. Прийшла на проект для того, щоб продовжити шлях свого тата і подарувати нове життя його пісням. На сцені шоу Марія чуттєво виконала пісню батька "На острові чекання".

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марія Хурсенко – "На острові чекання"

Данило Фельдман – вибув

Вік: 18

Місто: Київ

Даніїл страждав від знущань у школі. Єдине, що допомагало йому триматися – це музика. Особливо хлопцеві подобалися "Twenty One Pilots", соліст яких також пройшов складну соціальну адаптацію. Кумири надихнули Даніїла взятися за власну творчість.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Данило Фельдман – "Heathens"