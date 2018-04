Голос країни 8: учасники команди Джамали

Вокальне шоу "Голос країни" 8 сезон знайшло всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у шоу. Зіркова тренер Джамала остаточно сформувала свою команду і учасники вже цієї неділі 15 квітня боротимуться в прямих ефірах "Голосу".

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. У прямі ефіри з Джамалою потрапляють 4 учасників.

Голос країни 8 сезони: команда Джамали

Останньою зібрала команду Джамала. Її учасники: Вікторія Шостак, Арсен Вітрецький, Олексій Левкович, Козак Сіромаха, дует сестер Лізи та Ані Соболєвої, Маргарита і Віталіна Мороз, тріо Girls in jazz, Меріем Герасименко, Адріана Шевчук, Ірина Федишин, Анрі Болквадзе, Анна Трінчер, Ксенія Брідж, Даніель Клеулія, Данило Карачевський і Софія Кіструга.

Під час перших вокальних боїв проект Голос країни 8 сезон уже покинули 4 учасників – тріо "Girlz in jazz", Даніель Клеулія, Меріем Герасименко та Данило Карачевський.

Під час других вокальних боїв проект покинули ще 4 учасників – Софія Кіструга, Вікторія Шостак, сестри Маргарита та Віталіна Мороз, сестри Анна та Єлизавета Соболєви.

Після жорстких нокаутів у 11 випуску команду Джамали покинули такі учасники: Андрій Болквадзе, козак Сіромаха, Ксенія Брідж, Олексій Левкович та Ірина Федишин.

У прямі ефіри з Джа потрапляють Анна Трінчер, Арсен Вітрецький, Адріана Шевчук та Христина Храмова.



Голос країни 8: команда Джамали

Вікторія Шостак – вибула

Вік: 19

Місто: Одеса

Віка професійно займається танцями. Дівчина вважає, що танці допомагають жінці почуватися красивою та впевненішою у собі. На "Голосі країни" Вікторія спробує розібратися, що їй більше до душі – музика чи танці.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Вікторія Шостак – "Я так хочу"

Арсен Вітрецький

Вік: 19

Місто: Івано-Франківськ

На шоу "Голос Країни" Арсена з Івано-Франківська привела мрія. Він вирішив довести собі та своїй сім'ї, що може стати успішним музикантом. Адже батько хлопця, успішний стоматолог, наполіг, щоб Арсен теж займався стоматологією. Та душа хлопця лежить до музики. Його проникливе виконання пісні змусило розвернутися усіх тренерів.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Арсен Вітрецький – "Amar Pelos Dois"

Олексій Левкович – вибув

Вік: 22

Місто: Київ

Олексій працює баристою у вуличній кав’ярні, однак мріє присвятити життя музиці. На "Голосі" він хоче познайомитися з музикантами та створити власний гурт. Виступивши із піснею Kwabs "Walk", Олексій потрапив до команди Джамали.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олексій Левкович – "Walk"

Козак Сіромаха (Олександр Полежаєв) – вибув

Вік: 37

Місто: Дніпро

Цей козак Сіромаха закінчив академію козацтва і заслужив "право носити чуба". Олександр викладає козацькі види бойових мистецтв, а також працює у театрі "Люті козаки", де виконує трюки на конях та бойовий гопак. На "Голосі" країни хоче познайомити широку аудиторію з козацькими піснями, адже вони несуть у собі нескорений дух і любов до України.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Козак Сіромаха – "Засвіт встали козаченьки"

Дует сестер Лізи та Ані Соболєвої – вибули

Місто: Чернігів

Вони не тільки сестри, а й найкращі подружки. Спроби дівчат співати окремо не приносили успіху, тож вони вирішили створити дует. Однак в дуеті їм не вдалося взяти участь у "Голосі країни" – через різницю у віці. Коли Ліза прийшла на "Голос. Діти", її сестра за віком вже не підходила для проекту. Єлизавета брала участь у шоу сама, була в команді Олега Скрипки та вилетіла на батлах. Опісля старша сестра чекала три роки, поки молодшій виповниться 16.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – сестери Ліза та Аня Соболєви – "Barcelona"

Маргарита і Віталіна Мороз – вибули

Вік: 19

Місто: Зеленодольськ

Ці близнючки вважають свою схожість фішкою. Свого часу навіть складали іспити одна за одну. У родині Мороз є ще дві пари близнюків – це двоюрідні дядьки та діди. Маргарита та Віталіна прийшли на "Голос", щоб довести – дівчата з маленького містечка, можуть стати відомими співачками.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Маргарита і Віталіна Мороз – "Веснянка"

Тріо Girls in jazz – вибули

Місто: Чернівці

Маріана, Таня і Діана – три рідні сестри з багатодітної гуцульської родини. Маріана хазяйнує у своєму кафе, Діана – адміністратор на катку, а Таня – діджей. Співати сестри почали для себе, щоб урізноманітнити життя. Та з часом створили свій гурт Girlz in jazz, який користується великою популярністю у чернівецької публіки.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – тріо Girls in jazz – "Надія Є"

Меріем Герасименко – вибула

Вік: 23

Місто: Мінськ

Дівчина вірить, що неможливе можливо. Тож попри те, що попередня участь Меріем у вокальних шоу не увінчалася для успіхом, вона не здається.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Меріем Герасименко – "Human"

Адріана Шевчук

Вік: 20

Місто: Вінниця

"Українська Адель" працює хостес у кафе, продає бургери, а раніше стригла песиків та працювала в салоні краси. Проте все життя дівчина відчувала, що її серце належить музиці. Адріана хоче брати приклад зі знаної співачки Адель, яка полонить серця слухачів у всьому світі, хоч і не має модельної зовнішності.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Адріана Шевчук – "Стрела"

Ірина Федишин – вибула

Вік: 30

Місто: Львів

Ірина – популярна на Західній Україні співачка, яка випустила вже 4 альбоми. Сподівається, що "Голос країни" дасть їй можливість вийти на всеукраїнську сцену, і спробувати себе у різних музичних жанрах.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ірина Федишин – "Малесенькі долоньки"

Анрі Болквадзе – вибув

Вік: 21

Місто: Кропивницький

Родина Анрі приїхала з Грузії до України 2003 року. Хлопець одразу закохався в нашу країну, у її мову – особливо в піснях. Андрі мріє стати відомим співаком. На "Голос" він прийшов, не сказавши про свій намір батькам, – хотів зробити їм сюрприз.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анрі Болквадзе – "Once In The Street"

Анна Трінчер

Вік: 16

Місто: Київ

Анна брала участь у "Голосі. Діти-2", однак залишила шоу на етапі "вокальних боїв". Тепер юна співачка вірить, що "Голос країни" стане початком її дорослої кар’єри. Також Анна почала підкорювати світ кіно, зігравши роль Нати у популярному українському серіалі "Школа".

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анна Трінчер – "Злива"

Ксенія Брідж – вибула

Вік: 29

Місто: Дніпро

Із дитинства Ксенія звикла бути лідером у всьому. Свого часу перемогла в конкурсі "Дніпро Voice". Однак під відео її виступу на YouTube з’явилися образливі коментарі. Ксенія прийшла на "Голос країни", аби довести усім, що має гарний голос.

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ксенія Брідж – "Небо Лондона"

Даніель Клеулія – вибула

Вік: 28

Місто: Одеса

Даніель – дівчина учасника "Голосу країни" Аняні. Саме він вмовив кохану взяти участь у вокальному шоу. Тепер Клеулія прагне перевершити успіх Аняні та дійти до прямих ефірів.

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Даніель Клеулія – "One and only"

Данило Карачевський – вибув

Вік: 19

Місто: Київ

Тато Данила покинув родину, коли хлопцеві було 10 років. Щоб виростити сина й оплачувати оренду квартири, його мама працювала на трьох роботах. Тоді хлопець розумів, що лише він може допомогти любій матусі. Тож у 14 років він влаштувався на першу роботу. Данило хоче показати приклад усім, хто ріс без батька, що самостійно можна досягти успіху.​

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Данило Карачевський – "Cathedrale"

Софія Кіструга – вибула

Вік: 21

Місто: Львів

Свого часу дівчина потрапила до львівського girls-бенду Mirami. Однак їй не був до душі образ легковажної співачки. Тож Софія залишила гурт і почала писати музику.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Софія Кіструга – "Не дощ"