Голос країни 8: учасники команди Потапа

Вокальне шоу "Голос країни" 8 сезон знайшло всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у шоу. Зірковий тренер Потап остаточно сформував свою команди і вже зовсім скоро вокалісти змагатимуться у нокаутах за путівку в прямі ефіри "Голосу".

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. У 7 випуску зіркові тренери проекту – Потап, Тіна Кароль, Джамала та Сергій Бабкін – остаточно зібрали свої команди, кожна з яких складається із 16 учасників.

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Голос країни 8 сезон: команда Потапа

Потап другим (після Тіни) укомплектував свою команду. За перемогу в шоу з ним боротимуться такі вокалісти: Зіанджа, Анастасія Кудрявченко, колишня солістка групи Kamon! Аліса Космос, Роман П'ясецький, Микита Трондін, Вікторія Ільчишена, Владислав Мпангу, Олексій Баклан, Србуі Саргсян, Микола Серезітінов, Оксана Чорна, Віолетта Литвиненко, Микола Федишин, Марина Кіладзе, Анастасія Сирцова та Аліна Русинова.



Голос країни 8 сезон: команда Потапа

Зіанджа

Вік: 26

Місто: Київ

Зіанджа – 26-річна дівчина-трансгендер. 10 років тому вона була відома під іменем Борис Апрель. 10 років не виходила на сцену і не співала. За цей час вона отримала кілька вищих освіт, зокрема, економічну, працювала у США та Азії. За цей довгий період у неї з'явився страх до сцени. Вона розвернула усіх тренерів, але обрала команду Потапа.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Зіанджа – "Smashed into you"

Анастасія Кудрявченко

Вік: 24

Місто: Київ

Анастасія працює педагогом із вокалу. Вона народилася в Криму і дуже сумує за рідною землею, після того як їй довелось попрощатися із родиною. На "Голосі" співачка хоче сказати усім, що Крим — український і не можна цього забувати.

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Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Кудрявченко – "Ніч купала"

Аліса Космос

Вік: 35

Місто: Вишневе

Аліса Космос — сценічний псевдонім Лесі Щербак. Дівчина разом із своєю сестрою створила гурт Kamon. Протягом п’яти років Леся співала у гурті, писала нові пісні, їздила на гастролі, проте згодом зрозуміла, що хоче бути ліричною співачкою. Саме на "Голосі" Леся мріє реалізувати себе у новому образі.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Аліса Космос – "Пасла дівка лебеді"

Роман П'ясецький

Вік: 22

Місто: Червоноград

Роман мріяв працювати із Потапом і, на щастя, потрапив саме у його команду. Зараз хлопець живе та навчається у Києві. На "Голосі країни" співак прагне реалізувати свої можливості та показати усім, що має співочий талант.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Роман П'ясецький – "Kisses back"

Микита Трондін

Вік: 17

Місто: Дніпро

17-річний Нікіта з Дніпра прийшов на "Голос країни", щоб почати все з чистого листа. Адже хлопець вже брав участь у "Голосі.Діти" і запам’ятався своїми прогресивними поглядами. Після цього його мало не виключили зі школи. "Голос країни" для Нікіти – це можливість заявити про себе та свій талант.

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Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Микита Трондін – "Love song"

Вікторія Ільчишена

Вік: 25

Місто: Київ

Відчайдушна домогосподарка Вікторія виховує двох дітей: її донці 3 роки, а хлопчику – 7 місяців. Вона вірить, що "Голос" дозволить їй реалізуватися і як співачці.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Вікторія Ільчишена – "Грішна любов"

Владислав Мпангу

Вік: 22

Місто: Київ

Цей темношкірий хлопець із українською душею прийшов на шоу "Голос країни", адже пообіцяв матері стати відомим співаком.

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Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Владислав Мпангу – "A Kiss to Build a Dream On"

Олексій Баклан

Вік: 21

Місто: Буча

У дитинстві Олексій мав чарівний голос. Однак в 11-річному віці мусив залишити спів – лікарі заборонили йому займатися вокалом, щоб не нашкодити зв’язкам. Завершальна мутація голосу відбулася у 17 років. Хлопець мріє заробляти тим, що йому подобається, – співом.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олексій Баклан – "Mein herz brennt"

Србуі Саргсян

Вік: 23

Місто: Єреван

Чотири роки тому дівчина посіла друге місце у вірменському "Х-факторі". Однак під час шоу у її тата стався інсульт. Після участі в проекті вона відмовилася від розкрутки, оскільки гроші були потрібні передусім на лікування батька. Србуі сподівається, що "Голос країни" дасть їй другий поштовх до розвитку співочої кар’єри.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Србуі Саргсян – "My Kind of Love"

Микола Серезітінов

Вік: 31

Місто: Київ

Микола за професією – дизайнер, який займається власним виробництвом сумок та рюкзаків. У юнацькі роки мав власний гурт, але після багатьох невдач так і не зміг пробитися до шоу-бізнесу. Нещодавно, після 10-річної перерви, взяв до рук гітару – і "музика з нього полилася".

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Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Микола Серезітінов – "Maybe tomorrow"

Оксана Чорна

Вік: 27

Місто: Київ

За три з половиною роки Оксана виступила в Китаї, Таїланді, В’єтнамі. Однак настав час повернутися додому, адже тут на неї чекала 9-річна донька.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Оксана Чорна – "Антарктида"

Віолетта Литвиненко

Вік: 17

Місто: Київ

Віолетта навчається в естрадно-цирковій академії та є солісткою гурту Saha. Попри те, що хлопці-прихильники її часто обдаровують увагою, вона ще жодного разу не закохувалась. Декілька років тому Віолетта брала участь у "Голосі. Діти" у складі команді Наталії Могилевської, однак вилетіла на "батлах". Тепер юна співачка мріє дійти до прямих ефірів "Голосу країни-8".

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Віолетта Литвиненко – "Журавлі"

Микола Федишин

Вік: 24

Місто: Львів

Микола працює web-розробником у солідній міжнародній компанії. Однак у душі "математика" завжди грала музика. Тож хлопець зважився зібрати гурт, а також взяти участь у "Голосі країни".

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Микола Федишин – "Dream on"

Марина Кіладзе

Вік: 16

Місто: Миколаїв

Марина живе з мамою, бабусею, сестрою та братом в однокімнатній квартирі. Родині бракує грошей на все – що вже говорити про заняття з вокалу. Дівчина вірить, що "Голос країни" стане поштовхом до її співочої кар’єри, що вона стане відомою та придбає великий будинок для найрідніших.

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марина Кіладзе – "Empire"

Анастасія Сирцова

Вік: 22

Місто: Донецьк

Дівчині постійно доводиться боротися за краще життя, але вона не збирається здаватися. Прийшла на "Голос", щоб нарешті зробити перший крок до мрії – поділитися своєю творчістю зі світом.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Сирцова – "Lean On"

Аліна Русинова

Вік: 23

Місто: Кривий Ріг

Симпатична, жвава дівчина з гарним почуттям гумору. Аліна дуже хоче відчути підтримку сім’ї у її улюбленій справі. Прийшла на "Голос", адже хоче показати всім, як вона вміє співати, і щоб мама, нарешті визнала, що її донька талановита.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Аліна Русинова – "I Got You"