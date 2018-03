Голос країни 8 сезон 8 випуск: чим дивували у вокальних боях Зіанджа та син Таїсії Повалій

Восьмий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 18 березня о 21:00. Джамала, Потап та Сергій Бабкін вже визначились зі складом своїх команд після "сліпих прослуховувань". Сьогодні вокалістів-учасників чекали жорсткі двобої і під час "нокаутів" вони мали лише один шанс на продовження у шоу.

За умовами 8 сезону шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники спочатку повинні пройти відбір під назвою "сліпі прослуховування". Однак, у новому сезоні на учасників шоу чекають нові правила – вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж повинен покинути сцену без спілкування із зірковими тренерами.

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

У 8 випуску 8 сезону "Голос країни" вокалісти зійдуться у напружених двобоях, де боротимуться за остаточне місце у командах суддів. Під час "нокаутів" кожен з зіркових тренерів втратить одразу по 8 учасників. Ті, хто залишаться у проекті, очікуватимуть нового етапу шоу.

Альона Карась і квартет "Акорд"

Першими на ринг вийшли учасники Тіни Кароль, яка вже тричі перемагала "Голос країни". Альона хоче залишитися на проекті якомога довше. Вона прийшла на Голос, щоб довести собі та іншим, що вона може стати самостійним артистом.

Квартет "Акорд" мають на меті донести українську пісню до мільйонів глядачів. Та Тіна обрала Альону.

Але квартету теж пощастило – під час крадіжки їх захотіли забрати до своєї команди одразу троє тренерів – Джамала, Сергій Бабкін і Потап.

Та хлопці, відчуваючи провину за відмову Джамалі під час сліпих прослуховувань, обрали її команду.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Альона Карась і квартет "Акорд" – "Над Морем"

Дмитро Самко і Зіновій Карач

Наступними у вокальному поєдинку зійшлись учасники Сергія Бабкіна Дмитро Самко і Зеновій Карач.

Тіна надала перевагу Зіновію, а Потап – Дмитру. Сергій Бабкін теж надав перевагу Дмитру.

Під час крадіжки Потап викрав Зіновія Карача.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Дмитро Самко і Зіновій Карач – "Way Down We Go"

Козак Сіромаха і тріо "Girlz in jazz"

Далі у вокальний ринг вийшли учасники Джамали Козак Сіромаха і тріо "Girlz in jazz".

Вони динамічно виконали пісню "ВВ", але Потап заявив, що козацтво зараз дуже потрібне в Україні, тож підтримує козака Сіромаху, Тіна підтримала усіх. А дажмал анадала перевагу таки козаку Сіромасі.

Дівчат, на жаль, під час крадіжки ніхто з тренерів не забрав.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Козак Сіромаха і тріо "Girlz in jazz" – "Країна мрій"

Марина Кіладзе та Віолетта Литвиненко

На батл за перемогу вийшли учасниці Потапа Віолетта Литвиненко та Марина Кіладзе з дуже запальною піснею Alice Merton.

Тіна надала перевагу Марині, Бабкін теж підтримав Марину. У Потапа був нелегкий вибір, але він забрав у наступний етап Віолетту.

16-річну Марину Кіладзе викрала Тіна Кароль, тож дівчина поки залишається у шоу.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Марина Кіладзе та Віолетта Литвиненко – "No Roots"

Олена Луценко та Ольга Борин

Учасники команди зіркового тренера Сергія Бабкіна Олена Луценко та Ольга Борин виконали пісню з репертуару гурту LP. Тіні сподобалось виконання дівчат.

Джамала додала, що переспівала Олену Ольга, яка пісню заспівала не так, як на репетиціях. Але на думку Бабкіна, комфортніше на сцені виглядала таки Олена Луценко.

Під час крадіжки Потап забрав Олю в свою команду. Таким чином, вона зайняла крісло Зіновія Карача, який остаточно покинув проект.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олена Луценко та Ольга Борин – "When We're High​"

Даніель Клеулія та Олексій Левкович

Джамала вирішила поставити у парі наречену Аняньї Даніель Клеулія та Олексія Левковича. Оскільки у них надзвичайно різні вокали, вийшов дуже колоритний дует. Потапу припала до душі Клеулія, але Джамала залишила на проекті Олексія.

Під час крадіжки Сергій Бабкін не думаючи ні секунду викрав Даніель Клеулія.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Даніель Клеулія та Олексій Левкович – "Too Good At Goodbyes"

Владислав Мпангу і Роман П’ясецький

Сцену буквально запалили учасники Потапа Владислав Мпангу і Роман П’ясецький, які виконали пісню "Сальто Назад", з якою гурт брав участь у нацвідрорі на "Євробачення-2017".

У залі був присутній вокаліст "Сальто Назад". Тіна підтримала Владислава, для Потапа вибір був дуже складним, і хоч йому на репетиціях старання Владислава більше впали в око, під час вокального поєдинку переміг Роман.

Владислава під час крадіжки ніхто із зіркових тренерів до команди не забрав.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Владислав Мпангу і Роман П’ясецький​ – "О Мамо"

Василь Демчук та Дмитро Стоян

Тіна Кароль поставила в дуеті на вокальні бої Василя Демчука та Дмитра Стоян із піснею BRUNO MARS. Хлопці розірвали зал динамічним виступом та цікавими вокальними фішками.

Виступ особливо вразив Сергія Бабкіна, який надав перевагу Дмитру. Тіна ж обрала для наступних етапів Василя.

Під час крадіжки Сергій Бабкін забрав Дмитра до себе. Таким чином, шоу покинула Даніель Клеулія.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Василь Демчук та Дмитро Стоян – "24 K"

Марія Хурсенко та Еріка Джейнс

Сергій Бабкін поставив у двобої Марію Хурсенко та Еріку Джейнс, які заспівали піснею THE HARDKISS. Сама Юлія Саніна, яка була в залі, заспівала уривок з дівчатами. Юлія виокремила містичністю Еріку. Та Бабкін залишив Марію Хурсенко.

Відбулась кражідка, під час якої Еріку Джейнс ніхто з тренерів не забрав. Дівчина не змогла стримати сліз.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Марія Хурсенко та Еріка Джейнс​ – "Прірва"

Арсен Вітрецький та Меріем Герасименко

Наступний музичний батл – від вихованців Джамали. Арсен Вітрецький та Меріем Герасименко зійшлись у потужному дуеті. Потап і Сергій відзначили увагою Арсена. Джамала також вирішила залишити його у проекті. Меріем під час крадіжки ніхто не врятував.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Арсен Вітрецький та Меріем Герасименко – "Take Me To Church"

Микола Серезітінов і Анастасія Сирцова

У Потапа вийшов потужний дует – Микола Серезітінов і Анастасія Сирцова, які заспівали пісню Сергія Бабкіна. Але під час виконання один з підопічних забув слова. Бабкін був вражений оригінальним виконанням.

Потап надав перевагу Миколі Серезітінову. Анастасія покинула проект.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Микола Серезітінов і Анастасія Сирцова – "Де би я​"

Тріо "Nude voices" та Єлизавета Байрак

Тріо "Nude voices", у якому співає Денис Повалій та Єлизавета Байрак з команди Тіни Кароль приголомшили глядачів цікавим виконанням mash-up: Dua Lipa - New Rules + Rihanna - Work + Onuka - Vidlik.

Усі зіркові тренери були в захваті, відзначивши, що це найпотужніший і найкращий виступ батлів. Тіна залишила тріо "Nude voices".

Єлизавету Байрак вкрав Потап. Дівчина зайняла крісло, у якому сиділа Ольга Борин.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Тріо Nude voices та Єлизавета Байрак – "New Rules - Work - Vidlik​"

Давид Стеблюк та Анастасія Мацуцька

Підопічні Сергія Бабкіна Давид Стеблюк та Анастасія Мацуцька ніжно та романтично виконали пісні гурту "KOZAK SYSTEM". До слова, між ними зародилось кохання. Та попри це, Давид готовий віддати шанс Анастасії.

Цей шанс Сергій і дав Анастасії Мацуцькій. Давида під час кражіки ніхто не забрав.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Давид Стеблюк та Анастасія Мацуцька – "Не Моя​"

Данило Карачевський і Ксенія Брідж

Останній дует з команди Джамали – Данило Карачевський і Ксенія Брідж заспівали пісню Justin Bieber. 30-річна Ксенія готова була на все, щоб залишитись у проекті, і їй це вдалося.

Данила Карачевського, на жаль, ніхто не вкрав, тож він покинув шоу.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Данило Карачевський і Ксенія Брідж – "Love Yourself"

Мері Надемо і Надія Боднарук

Наступними у команді Тіни Кароль вийшли Мері Надемо і Надія Боднарук. Вони виконали пісню Sia.

Більшість зіркових тренерів підтримали у батлі Мері. Тіна Кароль теж переконана, що Мері ще є чим здивувати глядачів, тож вона залишила її у проекті.

А Надія Боднарук так і не була викрадена тренерами, тож повертається додому.

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Мері Надемо і Надія Боднарук – "Alive​"

Зіанджа та Олексій Баклан

І один з найочікуваніших боїв влаштував Потап – на сцену вийшли Зіанджа та Олексій Баклан із піснею Lana Del Rey. Тіна відзначила, що обоє співали "просто космос".

Потапу було дуже важко обирати, та він залишив на проекті Зіанджу.

А Олексія в останній момент вирішила викрасти Тіна Кароль. Та, на жаль, Марина Кіладзе покидає шоу "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Зіанджа та Олексій Баклан – "Summertime Sadness"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 8 випуск зіркові тренери втратили учасників, які назавжди покинули проект.

Тіна Кароль втратила лише Надію Боднарук.

У Сергія Бабкіна "мінус" Зіновій Карач, Ольга Борин, Еріка Джейнс та Давид Стеблюк.

Джамала попрощалася з тріо "Girlz in jazz", Даніель Клеулія, Меріем Герасименко та Данилом Карачевським.

А Потап зменшив свою команду, попрощавшись з Мариною Кіладзе, Владиславом Мпангу та Анастасією Сирцовою.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також брав участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стала суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні.

Потап (Олексій Потапенко) – український продюсер та поп- і реп-виконавець. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Потап бере участь у проекті вже вчетверте. Також він кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти".