Голос країни 8 сезон 9 випуск: виступ Федишин і "горіть у пеклі" від Потапа

Дев'ятий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 25 березня о 21:00. Джамала, Потап та Сергій Бабкін вже визначились зі складом своїх команд після "сліпих прослуховувань". Сьогодні вокалістів-учасників чекав другий етап жорстоких вокальних двобоїв і під час "боїв" вони мали лише один шанс на продовження у шоу.

За умовами 8 сезону шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники спочатку повинні пройти відбір під назвою "сліпі прослуховування". Однак, у новому сезоні на учасників шоу чекають нові правила – вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж повинен покинути сцену без спілкування із зірковими тренерами.

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

У 8 випуску 8 сезону "Голос країни" вокалісти зійдуться у напружених двобоях, де боротимуться за остаточне місце у командах суддів. Під час "боїв" кожен з зіркових тренерів втратить одразу по 8 учасників. Ті, хто залишаться у проекті, очікуватимуть нового етапу шоу.

Роман Набожняк та Олександр Ільвахін

Другий ефір вокальних боїв відкрили учасники з команди Сергія Бабкіна. Роман Набожняк та Олександр Ільвахін виконали відому пісню Скрябіна. Джамала і Тіна однозначно підтримали у виконанні Романа Набожняка.

Олександр Ільвахін, на жаль, покинув шоу – його ніхто з тренерів не забрав під час крадіжки.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Роман Набожняк та Олександр Ільвахін – "Люди, як кораблі"

Софія Кіструга та Анна Трінчер

Наступними на вокальний ринг вийшли вокалістки Джамали – зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер та Софія Кіструга, яка раніше співала у дівочому гурті.

Джамала, довго не думаючи, обрала Анну Трінчер. Софія Кіструга покинула шоу "Голос країни."

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Софія Кіструга та Анна Трінчер – "Blow Your Mind"

Анастасія Кудрявченко та Оксана Чорна

На ринг вийшли вокалістки з команди Потапа Анастасія Кудрявченко та Оксана Чорна, які виконали пісню "Ace of Base". Тіна Кароль відзначила кураж Оксани Чорної. Потап прислухався до Тіни, тож забирає в наступні випуски Оксану.

Під час крадіжки Анастасію Кудрявченко ніхто не викрав – вона покинула шоу.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Анастасія Кудрявченко та Оксана Чорна – "All That She Wants"

Ірина Федишин та Вікторія Шостак

Найочікуваніший дует з команди Джамали – Ірина Федишин та Вікторія Шостак заспівали пісню Vivienne Mort. Попри те, що Федишин – відома зірка, Тіна дуже похвалила музичність Вікторії.

Джамала все ж обрала Ірину Федишин, а Вікторія Шостак покинула "Голос країни".

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Ірина Федишин та Вікторія Шостак – "Ти забув про мене"

Наталя Білоусова і Марта Рак

Музичний батл від Тіни Кароль – прокурор Наталя Білоусова і дівчина Марта Рак виконали пісню своєї наставниці. Сергій Бабкін нещадно розкритикував виступ, Потап надав перевагу Марті.

Марта Рак залишається в "Голосі", а прокурора Наталію Білоусову ніхто з тренерів не вкрав.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Наталя Білоусова і Марта Рак – "Дикая вода"

Юрій Каналош і Христина Храмова

Юрій Каналош і Христина Храмова з команди Сергія Бабкіна виконали пісню Zemfira.

У бік виконавців полетіла нищівна критика Джамали – їй не сподобалось аранжування пісні. Тіна теж додала, що вокалісти намагались одне одного перекричати. Та Кароль надала перевагу Юрію. Сергій обрав Юрія Каналоша.

А Христину Храмову хотіли викрасти одразу троє тренерів, та вона пішла до Джамали. Таким чином, проект покинув квартет "Акорд".

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Юрій Каналош і Христина Храмова – "Искала"

Србуі Саргсян та Аліна Русинова

У наступному двобої зійшлись учасниці команди Потапа Србуі Саргсян та Аліна Русинова з піснею Ірини Билик. Потап залишив у проекті Србуі Саргсян, яку також відзначила підтримкою Тіна Кароль. А Аліну Русинову ніхто не викрав, тож вона покинула проект.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Србуі Саргсян та Аліна Русинова – "Ти Мій"

Андрій Рибарчук та Іван Ворон

Настав час позмагатися у вокальному двобої підопічним Тіни Кароль. Андрій Рибарчук та Іван Ворон динамічно виконали пісню Alex Clare. Іван Ворон покинув шоу "Голос".

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Андрій Рибарчук та Іван Ворон – "Too close"

Сестри Маргарита та Віталіна Мороз і Адріана Шевчук

Дівчата Джамали – сестри Маргарита та Віталіна Мороз і Адріана Шевчук виконали пісню "Один в каное".

Джамала побажала сестрам Маргариті та Віталіні Мороз удачі, а з нею далі піде Адріану Шевчук. Сестер під час крадіжки ніхто не забрав.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Сестри Маргарита та Віталіна Мороз і Адріана Шевчук – "Човен"

Катерина Сєвєрова та Віктор Данюк

Учасники команди зіркового тренера Тіни Кароль Катерина Сєвєрова та Віктор Данюк вийшли в вокальний ринг із піснею "Stevie Wonder". На думку Тіни, життєво необхідно йти далі Каті, тож вона обрала дівчину.

Під час крадіжки Віктора Данюка ніхто таки не перехопив, тож він покинув проект.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Катерина Сєвєрова та Віктор Данюк – "Faith ft. Ariana Grande"

Юлія Коловертних та Олександр Чекмарьов

Юлія Коловертних та Олександр Чекмарьов з команди Сергія Бабкіна вийшли з піснею James Arthur. Тіна надала перевагу Олександру, назвавши його лідером поєдинку. Потап теж це відзначив. Сергій теж вирішив – далі боротиметься за перемогу Олександр.

Для Юлії Коловертних це був останній виступ.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Юлія Коловертних та Олександр Чекмарьов – "Impossible"

Анрі Болквадзе та сестри Анна та Єлизавета Соболєви

Мабуть, найніжніший вокальний бій на поєдинках 9-го випуску. Команда Джамали

– Анрі Болквадзе разом з сестрами Анною та Єлизаветою Соболєвими чуттєво виконали пісню Adele.

На думку Тіни, завдання було надскладне, але більше виділився Анрі Болквадзе. Джамала не стала тягнути інтригу і назвала учасника, який піде з нею далі, – це Анрі Болквадзе.

Сестри Анна та Єлизавета Соболєви, на жаль, покинули шоу.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Анрі Болквадзе та сестри Анна та Єлизавета Соболєви – "Someone Like You"

Вікторія Ільчишена та Микола Федишин

Дует від команди Потапа Вікторія Ільчишена та Микола Федишин емоційно заспівали пісню Zayn ft. Sia. Джамала віддала перевагу Вікторії, але все ж її обурило виконання. Сергій Бабкін серйозно розкритикував дует, заявивши, що не варто нікого з них залишати у проекті.

Потап теж розчарувався виконанням, але у проекті залишив Вікторію Ільчишину. На критику колег Потап жартома тренерам відповів: "Горіть у пеклі". А Сергій підтримав тролінг, додавши: "Та будьте ви прокляті".

А для Миколи Федишина це був останній виступ у 8 сезоні "Голосу".

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Вікторія Ільчишена та Микола Федишин – "Till Dawn"

Валентин Біленький і Даніїл Фельдман

За останнє місце у команді Сергія Бабкіна змагалися Валентин Біленький і Даніїл Фельдман з піснею СКАЙ. Вони настільки чуттєво виконали пісню, що довели Тіну до сліз. Кароль віддала перевагу Даниіїлу. Та Сергій обрав Валентина Біленького.

Під час крадіжки Даніїла Фельдмана обрали Тіна та Потап, та хлопець обрав останнього.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Валентин Біленький і Даніїл Фельдман – "Тебе це може вбити"

Михайло Сосунов і Роман Смир

За перемогу у двобої позмагалися учасники команди Тіни Михайло Сосунов і Роман Смир з оригінальною композицією мантра і Disclosure.

Джамала відзначила виконання Романа, додавши, що навіть захотіла сісти у позу лотоса. Окрім того, для Джа це найкращий виступ за бої 9 випуску. Потап підтримав Михайла. І Тіна теж обрала Сосунова. Роман Смир покинув шоу.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Михайло Сосунов і Роман Смир – "Latch feat. Sam Smith"

Микита Трондін і Аліса Космос

Потап випішив зробити приємне Джамалі, тож його останній дует – Микита Трондін і Аліса Космос виконали пісню "Шлях додому". Джамалі особливо сподобалась Аліса. Тіна додала, що від Микити не було віддачі.

Та Потап вирішив, що далі піде Тродін. Аліса Космос покинула шоу.

Голос країни 8 сезон 9 випуск дивитись онлайн: бої – Микита Трондін і Аліса Космос – "Шлях додому"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 8 випуск зіркові тренери втратили 14 учасників, які назавжди покинули проект.

Тіна Кароль втратила одразу п'ятьох учасників. Це – Наталя Білоусова, квартет "Акорд", Іван Ворон, Віктор Данюк та Єлизавета Байрак.

У Сергія Бабкіна "мінус" Олександр Ільвахін.

Джамала попрощалася з Софією Кістругою, Вікторією Шостак, сестрами Маргаритою та Віталіною Мороз та сестрами Анною і Єлизаветою Соболєвими.

А Потап зменшив свою команду, попрощавшись з Анастасією Кудрявченко, Аліною Русиновою, Миколою Федишином та Алісою Космос.

Далі на учасників чекають жорстокі нокаути. Наступний 10 випуск відбудеться у неділю, 1 квітня.

