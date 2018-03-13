Голос країни 8: усі учасники, які потрапили в команди зіркових тренерів

Вокальне шоу "Голос країни" 8 сезон знайшло всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у шоу. Зіркові тренери проекту остаточно сформували свої команди і вже наступного тижня вокалісти змагатимуться у нокаутах за путівку в прямі ефіри "Голосу".

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. У 7 випуску зіркові тренери проекту – Потап, Тіна Кароль, Джамала та Сергій Бабкін – остаточно зібрали свої команди, кожна з яких складається із 16 учасників.

Голос країни 8 сезон: всі учасники проекту

Команда Тіни Кароль

Першою команду сформувала тренер-переможець кількох сезонів Тіна Кароль. За 6 випусків сліпих прослуховувань зірка знайшла "своїх" людей. У її команду увійшли Андрій Рибачук, Віктор Данюк, Надія Боднарук, Дмитро Стоян, Єлизавета Байрак, Марта Рак, Олена Карась, Михайло Сосунов, Катерина Сєвєрова, Василь Демчук, Мері Надемо, Наталія Білоусова, квартет "Акорд", Роман Смирнов, Іван Колтаков, тріо Nude voices з Денисом Повалій.



Голос країни 8 сезон: команда Тіни Кароль

Команда Потапа

Другим свою команду укомплектував Потап. За перемогу в шоу з ним боротимуться такі вокалісти: Зіанджа, Анастасія Кудрявченко, колишня солістка групи Kamon! Аліса Космос, Роман П'ясецький, Микита Трондін, Вікторія Ільчишена, Владислав Мпангу, Олексій Баклан, Србуі Саргсян, Микола Серезітінов, Оксана Чорна, Віолетта Литвиненко, Микола Федишин, Марина Кіладзе, Анастасія Сирцова та Аліна Русинова.



Голос країни 8 сезон: команда Потапа

Команда Сергія Бабкіна

У команду Сергія Бабкіна увійшли: Еріка Джейнс, Ольга Борин, Анастасія Мацуцька, Дмитро Самко, Христина Храмова, Олена Луценко, Юрій Каналош, Валентин Білєнький, Роман Набожняк, Зіновій Карач, Олександр Чекмарьов, Юлія Коловертних, Давид Стеблюк, Олександр Ільвахін, Марія Хурсенко і Данило Фельдман.



​Голос країни 8 сезон: команда Сергія Бабкіна

Команда Джамали

Останньою зібрала команду Джамала. Її учасники: Вікторія Шостак, Арсен Вітрецький, Олексій Левкович, Козак Сіромаха, дует сестер Лізи та Ані Соболєвої, Маргарита і Віталіна Мороз, тріо Girls in jazz, Меріем Герасименко, Адріана Шевчук, Ірина Федишин, Анрі Болквадзе, Анна Трінчер, Ксенія Бридж, Даніель Клеулія, Данило Карачевський і Софія Кіструга.



​Голос країни 8 сезон: команда Джамали

Голос країни 8 сезон: усі учасники шоу – відео

Зазначимо, що наступним етапом проекту стануть "вокальні бої", за правилами якого зіркові тренери сформують зі своїх учасників дуети для виступу на сцені. Вийти переможцем з "вокального бою" і продовжити участь у Голосі країни зможе лише один учасник, іншого вокаліста наставники зможуть "вкрасти".

Вже 18 березня вокалісти зійдуться у жорстоких двобоях, адже кожен з зіркових тренерів втратить одразу по 8 учасників.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також брав участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стала суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні.

Потап (Олексій Потапенко) – український продюсер та поп- і реп-виконавець. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Потап бере участь у проекті вже вчетверте. Також він кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти".