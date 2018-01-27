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"Голос країни" 8 сезон: назвали ім'я нового ведучого шоу

16:53, сьогодні 1600 Читать новость на русском
Голос країни 8 сезон: ведучий Артем Гагарін
Голос країни 8 сезон: ведучий Артем Гагарін / 24 Канал

Телеканал "1 + 1" знову шукатиме співочі таланти України у 8 сезоні популярного проекту. Перший ефір "сліпих прослуховувань" нового восьмого сезону вокального шоу "Голос країни" глядачі побачать вже 28 січня.

До команди ведучих шоу "Голос країни" 8 сезон приєднався відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін. Про це повідомили під час офіційної презентації нового сезону шоу.

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Під час виходу програм проекту Артем Гагарін буде показувати для користувачів соціальних мереж цікаві моменти закулісся, ексклюзивні інтерв'ю з учасниками, а також командою проекту.

"За новими правилами учасник, який не зміг повернути жодного тренерського крісла, відразу залишає сцену без спілкування із зірковими наставниками. Тому з ними буду розмовляти я вже за лаштунками. Буду намагатися розповісти про цей проект більше, відповісти на питання, що цікавлять мільйонів глядачів", – розповів він.

Голос країни 8 сезон: новий ведучий – Артем Гагарін
Голос країни 8 сезон: новий ведучий – Артем Гагарін

Для Артема Гагаріна це вже не перший досвід роботи в прямих ефірах. Восени минулого року телеведучий дебютував як ведучий зіркового балкону танцювального проекту "Танці з зірками".

Також одним з нововведень сезону став спеціальний ліфт, на якому вокалісти будуть підніматися на сцену. Крім цього, в "Голосі країни-8" візьме участь рекордна кількість зіркових учасників: співачка Злата Огневич, олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені, учасниця "Танців з зірками" та українська артистка Камалія, співачка Ірина Федишин, учасник "Танців з зірками" і актор Юрій Ткач, а також екс-Борис Апрель – Зіанджа.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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