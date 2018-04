Голос країни 8: учасники команди Тіни Кароль

Вокальне шоу "Голос країни" 8 сезон знайшло всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у шоу. Зіркова тренер Тіна Кароль остаточно сформувала свою команду і учасники вже цієї неділі 15 квітня боротимуться в прямих ефірах "Голосу".

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. Після жорстких нокаутів в 11 випуску в команді Тіни Кароль залишилось остаточних 4 учасники, які змагатимуться у прямих ефірах.

Голос країни 8 сезон: команда Тіни Кароль

Першою команду сформувала тренер-переможець кількох сезонів Тіна Кароль. За 6 випусків сліпих прослуховувань зірка знайшла "своїх" людей. У її команду увійшли Андрій Рибачук, Віктор Данюк, Надія Боднарук, Дмитро Стоян, Єлизавета Байрак, Марта Рак, Олена Карась, Михайло Сосунов, Катерина Сєвєрова, Василь Демчук, Мері Надемо, Наталія Білоусова, квартет "Акорд", Роман Смирнов, Іван Ворон, тріо Nude voices з Денисом Повалій.

Під час перших вокальних боїв проект Голос країни 8 сезон з команди Тіни пішла лише одна учасниця – Надія Боднарук.

Під час других вокальних боїв проект покинули ще 5 учасників – Наталя Білоусова, квартет "Акорд", Іван Ворон, Віктор Данюк та Єлизавета Байрак.

Тіна Кароль під час нокаутів попрощалась з такими учасниками: Мері Надемо, Олексій Баклан, Катерина Сєвєрова, Марта Рак і Василь Демчук.

Після жорстких нокаутів у 10 випуску в команді Тіни Кароль залишилось остаточних 4 учасники, які змагатимуться у прямих ефірах – Михайло Сосунов, "Nude Voices", Альона Карась та Андрій Рибарчук.



Голос країни 8: команда Тіни Кароль

Андрій Рибачук

Вік: 24

Місто: Чернівці

24-річний Андрій Рибачук підкорив усіх суддів виконанням пісні Тіни Кароль – "Закрили твої очі". Хлопець родом із Чернівців. Зараз він працює керівником відділу у фінансовій компанії, однак не почувається щасливим. Нещодавно він уперше виступив на невеликій сцені у Рівному і зрозумів – саме співу хоче присвятити своє життя. Своїм голосом він зумів повернути усіх суддів, але обрав – саме Тіну.

Голос країни 8 сезон 3 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Андрій Рибачук – "Закрили твої очі"

Віктор Данюк – вибув

Вік: 24

Місто: Київ

Попри молодий вік Вікторові довелося подолати чимало бід. Він ніколи не бачив свого батька, а матері не стало, коли йому було 8 років. Хлопця виховували старенькі дідусь і бабуся. Через постійні стреси у Віктора розвинулась онкологія: він пройшов два курси хіміотерапії та дві операції. Наразі Віктор співає у хорі. Він сподівається, що на "Голосі" почнеться новий, щасливий виток його життя.

На сліпих прослуховуваннях він виконав пісню "Кохання" та потрапив у зіркову команду Тіни.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Віктор Данюк – "Кохання"

Надія Боднарук – вибула

Вік: 23

Місто: Київ

Надія разом зі своїм коханим створила гурт, який кладе на музику вірші відомих українських поетів. Однак її хлопець поїхав до Німеччини, а дівчина не бажає ставити крапку у своїй співочій кар’єрі. Вона мріє знайти на "Голосі країни" однодумців, щоб продовжити свій проект в Україні.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Надія Боднарук – "Nentori"

Дмитро Стоян – вибув

Вік: 20

Місто: Кропивницький

Молодий хлопець з міста Кропивницький називає себе хорошим чарівником музики. Дмитро працює в дитячому театрі, тому що саме діти надихають його творити добро, а це добро він вкладає у музику.

Паралельно хлопець займається музикою зі своїм гуртом. Але як більшість творчих людей хоче розпочати свою кар'єру. І йому перший крок вдався – до нього повернулось крісло Тіни Кароль.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Дмитро Стоян – "Kiss"

Єлизавета Байрак – вибула

Вік: 21

Місто: Херсон

Ліза мріє про велику сцену. Після того, як вона побувала беквокалісткою на виступі випускника "Голосу Країни" Влада Каращука, зрозуміла, що також хоче досягнути успіху. Дівчина вірить, що вокальне шоу їй у цьому допоможе.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Єлизавета Байрак – "Symphony"

Марта Рак – вибула

Вік: 16

Місто: Новояворівськ

Ця школярка понад усе мріє стати співачкою, однак батьки не вірять, що це гідна професія. Усе ж таки Марта йде до мети – на "Голос"і своїм виконанням пісні Злати Огнєвіч "Пристрасть" вона розвернула крісло Тіни Кароль.

Голос країни 8 сезон 6 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Марта Рак – "Пристрасть"

Олена Карась

Вік: 25

Місто: Красноперекопськ

Олена родом з Криму, але вже тривалий час живе у Києві. Вона є вокалісткою у кавер-гурті "Carte Blanche", який часто виступає на розігріві у відомих виконавців, зокрема Джамали, Івана Дорна та інших. Вона пише музику, але отримує багато критики, яка підірвала її віру в себе.

Тож у проекті Олена хоче знайти себе і зрозуміти – чи достойна бути самостійною і індивідуальною співачкою. З перших акордів дівчина розвернула своїм вокалом Сергія та Джамалу. До закінчення виступу не втримались ще й Тіна та Потап. Олена обрала команду Тіни Кароль.

Голос країни 8 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олена Карась – "Танець пінгвіна"

Михайло Сосунов

Вік: 20

Місто: Мінськ

Мішу знають як учасника "Ліги Сміху" з команди Потапа. Він грає роль хлопця нетрадиційної орієнтації, тому знайомі сприймають його через призму образу. Тож прийшов на "Голос", щоб показати себе іншим – талановитим і вразливим виконавцем.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Михайло Сосунов – "Блюз"

Катерина Сєвєрова – вибула

Вік: 16

Місто: Вознесенськ

16-річна Катерина Сєвєрова приїхала з міста Вознесенськ Миколаївської області. Дівчина важила 38 кілограмів після розриву з хлопцем – схудла на 12 кілограмів. Переборовши анорексію, вона йде до своєї мети, і мріє стати співачкою. До неї розвернулась першою Тіна, а на останніх хвилинах Джамала і Сергій. Команда Кароль поповнилася новим учасником.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Катерина Сєвєрова – "Зозуля"

Василь Демчук – вибув

Вік: 18

Місто: Глеваха

Хлопець мріє стати українським Джастіном Бібером. Заробляє на життя, працюючи в ресторані. Свого часу брав участь у Голосі. Діти. А тепер хоче знову досягнути успіху, адже понад усе любить бути у центрі уваги.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Василь Демчук – "All of me"

Мері Надемо – вибула

Вік: 24

Місто: Київ

Батько Мері родом з Ефіопії, мама – українка. Дівчині довелося пережити дуже непрості часи. Тепер вона готова боротися за краще життя та мріє стати відомою співачкою.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Мері Надемо – "Hello"

Наталія Білоусова – вибула

Вік: 32

Місто: Київ

Наталя – прокурор Генрокуратури України. Вона втомилася від паперової робити, тож готова підкорювати вокальну сцену!

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Наталія Білоусова – "I Will Always Love You"

Квартет "Акорд" – вибув

Місто: Тернопіль

Квартет Акорд – компанія однодумців, які намагаються відродити традицію українського багатоголосся в чоловічому виконанні. Виконують переважно українські пісні й класичні твори акапельно або у своєму оригінальному аранжуванні. Закордоном Акорд знають краще, ніж в Україні.

Голос країни 8 сезон 4 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – квартет "Акорд" – "Ой, чий то кінь стоїть"

Роман Смирнов – вибув

Вік: 34

Місто: Київ

Роман працював шеф-поваром, навіть мав власний заклад. Часто під час стресових ситуацій, він брав до рук гітару – і все ставало на свої місця. Так виникла ідея лікувати людей музикою. Роман заглибився у східну філософію та почав записувати мантри, що "розвіюють" душевні проблеми. Співак прагне навчити людей розслаблятися та бути щасливими завдяки музиці. Роман був духовним наставником для Наталії Могилевської та Каті Chilly.

Голос країни 8 сезон 5 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ромчай – "Червона рута"

Іван Ворон – вибув

Вік: 35

Місто: Запоріжжя

Іван має два крила – це музика та байки. Удень він власноруч збирає мотоцикли для себе та своїх друзів, увечері грає рок. До речі, його гурт є офіційним трибьют-проектом Арії в Україні. Співак переконаний, що рок буде актуальний завжди, і готовий продемонструвати це на сцені "Голосу".

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Іван Ворон – "Улица роз"

Тріо Nude voices

Місто: Київ

Один з учасників тріо – син Таїсії Повалій – Денис. Він працює саунд-продюсером та вирішив створити експериментальний гурт. Денис, Катя та Артем прийшли на проект, щоб побороти комплекси та відкрити свої голоси країні.

Голос країни 8 сезон 2 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – тріо Nude voices – "Running"