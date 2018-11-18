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      "Голос Кремля": яка країна виступила проти доповіді щодо гібридної війни з Росією у ПА НАТО

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      Про гібридну війну Росії не хотіла слухати у ПА НАТО лише Сербія, – Геращенко
      Про гібридну війну Росії не хотіла слухати у ПА НАТО лише Сербія, – Геращенко / Фото з відкритих джерел

      У Парламентській асамблеї НАТО представники сербського парламенту єдині виступили проти доповіді британського парламентаря Лорда Джоплінга "Протидія гібридним загрозам Росії". Однак вони не мали права голосувати проти ухвалення доповіді.

      Про це повідомила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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      Так, Геращенко зазначає, що у доповіді йшлося про конкректні факти гібридної війни Росії проти України, Грузії, Британії, інших країн. Також висвітлювались конкретні пропозиції для відсічі гібридним методам Кремля.

      Доповідь одноголосно підтримана Комітетом з цивільного виміру та безпеки ПА НАТО, на її основі буде ухвалено резолюцію асамблеї... Єдині, хто в брутальній манері виступили проти доповіді (але не мали права голосувати проти її ухвалення) – це представники сербського парламенту,
      – написала вона.

      Геращенко також зауважила, що реакція сербського парламенту є прикладом "голосу Кремля". За її словами, у Галіфаксі він переконував, що "це весь світ воює з Москвою, що Крим не вкрали, а там був референдум, що на Донбасі нікого немає, що в Солсбері теж нікого не було і МН 17 не збивали".

      "Це був типовий приклад гібридної війни проти світу , яку веде Москва, в тому числі за допомогою своїх лобістів і адвокатів, інспірованих в різні інституції і асамблеї", – наголосила Геращенко.

       

      Теги: Новини політики НАТО Сербія Ірина Геращенко Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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