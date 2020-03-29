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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос пропаганди з Німеччини, або Бундестаг проти антиросійських санкцій

      -
      Коронавірусна пандемія і Російські санкції

      На тлі пандемії коронавірусу санкційна політика США є неприйнятною.

      Такое мнение выразил глава комитета германского бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя ситуацию вокруг антироссийских санкций. Причем основным ретранслятором заявлений этого бюргера является российское агентство "РИА Новости".

      Обратите внимание: России не удастся отменить санкции из-за коронавируса, – МИД Австрии

      Ничего удивительного нет в том, что против антироссийских санкций выступает макака из числа левых немецких политиков, отметившийся как один из лидеров "Партии труда и социальной справедливости" (WASG) основанной выходцами из СДПГ, а ныне представляющий "Левую партию", которая активно сотрудничает с такими политическими силами как "Германская коммунистическая партия", Социалистическая альтернатива (SAV), "Маркс 21 – Сеть за международный социализм" и прочими посткоммунистическими и постсоциалистическими политическим отбросами. А еще, ярый защитник "Северного потока - 2" и "Газпрома".

      Что тут еще скажешь, ведущее российское СМИ продолжает пользоваться услугами немецких политиков низкой социальной ответственности, тем самым демонстрируя то, что и оно является средством массовой информации с низкой социальной ответственностью.

      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Коронавірус COVID-19 Санкції Новини Росії Публікації Новини політики
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