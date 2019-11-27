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      Голос схожий на мій, але потрібна експертиза, – Труба про записи прослушки у своєму кабінеті

      39 Читать новость на русском
      Роман Труба / Zik

      На скандальних аудіозаписах, зроблених нібито в кабінеті директора ДБР Романа Труби, записаний голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза.

      У випадку проведення такої експертизи Труба готовий надати зразки свого голосу. Про це він розповів в інтерв’ю "Лівому берегу".

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      Водночас, Роман Труба зазначив: експертизу можуть призначити, якщо є оригінали записів.

      Якби ці оригінали були, не було би потреби викладати записи у телеграм: людина передала б оригінал у правоохоронний орган. Чи розумієте ви, що ці записи можуть бути скомпільовані? У 21 столітті... Я думаю, інших варіантів просто не може бути,
      – наголосив він.

      Труба також додав, що правоохоронці в Україні зараз відчувають себе незахищеними. Що ж до самої прослушки, знайденої у його кабінеті, каже: її не встановлював жодний правоохоронний орган.

      Чи може керівник будь-якої правоохоронної структури бути впевненим сьогодні, що в нього немає такої прослушки? Ні, не може,
      – підсумував він.

      Що відомо про скандальні записи з Трубою? 20 листопада у мережі оприлюднили записи з начебто розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      Записи з офісу голови ДБР оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало". У цих розмовах Труба нібито обговорював справи проти Петра Порошенка, ексміністерки охорони здоров’я Уляни Супрун, справу Приватбанку тощо.

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      27 листопада
      4845
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Скандал Державне бюро розслідувань
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