"Голос України" офіційно опублікував результати виборів президента України

В офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" опубліковали офіційні результати виборів президента України.

Президентом України обраний Володимир Зеленський.

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Раніше результати оголосила Центральна виборча комісія. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.



Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".



Коли може відбутися інавгурація Зеленського



Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео