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      "Голос України" офіційно опублікував результати виборів президента України

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      "Голос України" офіційно опублікував результати виборів президента України
      "Голос України" офіційно опублікував результати виборів президента України / bbc.com

      В офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" опубліковали офіційні результати виборів президента України.

      Президентом України обраний Володимир Зеленський.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: ймовірна дата

      Раніше результати оголосила Центральна виборча комісія. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.

      Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019
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