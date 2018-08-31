Голосом української співачки заговорив російський навігатор

Українська співачка Віра Брежнєва стала голосом російського "Яндекс. Навігатора".

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Привіт, мої рідні люди! Тепер ми зможемо більше часу проводити разом. Все тому що за вашими численними проханнями моїм голосом заговорив Яндекс.навігатор. Я знаю пароль і бачу орієнтир! Поїхали разом", – написала Брежнєва.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що удень 30 серпня на 81 році життя помер Йосип Кобзон. Зазначалося, що поховають артиста 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.