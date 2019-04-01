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      Юрій Бутусов

      Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом

      14020
      Голосование ВС Украины
      Голосование ВС Украины / Радіо Свобода

      Результаты голосований на специальных избирательных участках для голосования военнослужащих.

      Как голосовали Вооруженных сил Украины в зоне ООС на 49-м округе Донецкой области, спецучастки 000001 (Константиновка), 000002 (Воздвиженка), 000004 (Тарасовка) по состоянию на 23:50 31 марта:

      Владимир Зеленский – 517
      Петр Порошенко – 470
      Олег Ляшко – 52
      Руслан Кошулинский – 46
      Юлия Тимошенко – 38
      Анатолий Гриценко – 29
      Игорь Смешко – 28
      Александр Вилкул – 13
      Юрий Бойко – 12
      Юрий Тимошенко – 4

      Количество избирателей на трех участках – 1363
      Количество проголосовавших на трех участках – 1276

      Официальные данные сданных протоколов Центральной избирательной комиссии.

      Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть Главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях. Если есть солдаты на фронте, которые голосуют за Бойко и Вилкула – значит, работа с личным составом в этих подразделениях провалена.

      Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а об Украине, России, войне с ними на службе бесед не проводилось, и они проголосовали, не чувствуя никакой вины и не опасаясь, что кому-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра по Юрию Тимошенко тоже показательна – явно аватары голосовали...

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Публікації Анатолій Гриценко Юрій Бойко Руслан Кошулинський Олег Ляшко Ігор Смешко Олександр Вілкул Війна
      Джерело: Facebook
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