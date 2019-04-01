Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом

Результаты голосований на специальных избирательных участках для голосования военнослужащих.

Как голосовали Вооруженных сил Украины в зоне ООС на 49-м округе Донецкой области, спецучастки 000001 (Константиновка), 000002 (Воздвиженка), 000004 (Тарасовка) по состоянию на 23:50 31 марта:

Владимир Зеленский – 517

Петр Порошенко – 470

Олег Ляшко – 52

Руслан Кошулинский – 46

Юлия Тимошенко – 38

Анатолий Гриценко – 29

Игорь Смешко – 28

Александр Вилкул – 13

Юрий Бойко – 12

Юрий Тимошенко – 4

Количество избирателей на трех участках – 1363

Количество проголосовавших на трех участках – 1276

Официальные данные сданных протоколов Центральной избирательной комиссии.

Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть Главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях. Если есть солдаты на фронте, которые голосуют за Бойко и Вилкула – значит, работа с личным составом в этих подразделениях провалена.

Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а об Украине, России, войне с ними на службе бесед не проводилось, и они проголосовали, не чувствуя никакой вины и не опасаясь, что кому-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра по Юрию Тимошенко тоже показательна – явно аватары голосовали...

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