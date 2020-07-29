У Центрвиборчкомі розповіли про проблеми, які можуть виникнути під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Одна з головних – забезпечення безпеки під час голосування в окремих районах Донеччини та Луганщини.

В умовах пандемії на голосування потрібні додаткові витрати Проблемні питання, пов'язані з виборами, обговорили на нараді заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Негоди з заступником глави ЦВК Віталієм Плукарем. Про це інформує пресслужба урядового порталу. Актуально Місцеві вибори за новим законодавством: у чому складність та які можливі маніпуляції ЦВК повідомляє про такі проблеми: забезпечення безпеки під час організації та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей;

реєстрація юридичних осіб територіальних виборчкомів, сформованих на новій територіальній основі;

додаткові потреби для організації та проведення місцевих виборів в умовах пандемії. Зверніть увагу! Раніше у ЦВК повідомляли, що на проведення голосування через коронавірусну кризу не вистачає 1 мільярд гривень. Згодом ці гроші перенаправили на вибори з Фонду боротьби з коронавірусом. Що відомо про місцеві вибори 25 жовтня 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.

Голосування відбудеться за новим виборчим законодавством, 22 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.