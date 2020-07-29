Голосування під час коронакризи: у ЦВК розповіли про проблеми з організацією виборів
У Центрвиборчкомі розповіли про проблеми, які можуть виникнути під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Одна з головних – забезпечення безпеки під час голосування в окремих районах Донеччини та Луганщини.
В умовах пандемії на голосування потрібні додаткові витрати
Проблемні питання, пов'язані з виборами, обговорили на нараді заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Негоди з заступником глави ЦВК Віталієм Плукарем. Про це інформує пресслужба урядового порталу.
Актуально Місцеві вибори за новим законодавством: у чому складність та які можливі маніпуляції
ЦВК повідомляє про такі проблеми:
- забезпечення безпеки під час організації та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- реєстрація юридичних осіб територіальних виборчкомів, сформованих на новій територіальній основі;
- додаткові потреби для організації та проведення місцевих виборів в умовах пандемії.
Що відомо про місцеві вибори 25 жовтня
- 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
- Голосування відбудеться за новим виборчим законодавством, 22 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.